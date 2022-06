Tim Summer Hits stasera su Rai2: scaletta e ospiti della prima puntata

La grande musica dell’estate sbarca in tv. Stasera 30 giugno, alle 21,20 su Rai2, parte la stagione 2022 di Tim Summer Hits, show musicale che farà ballare gli italiani con i grandi tormentoni del momento. Alla conduzione ci saranno Stefano De Martino e Andrea Delogu, che presenteranno gli artisti dal palco romano di Piazza del Popolo. Ospiti Elodie, Madame, Gigi D’Alessio e tanti altri. L’evento sarà in simulcast anche su Rai Radio 2 e Radio Italia, oltre che sul web grazie al sito e all’app RaiPlay.

Tim Summer Hits, scaletta e ospiti di stasera 30 giugno 2022 su Rai2

Lo show musicale dell’estate si presenta ricco di sorprese, con l’obiettivo di portare la grande musica nelle case degli italiani. Per questo, sin dalla prima puntata, grandi rappresentanti del palcoscenico nostrano si intervalleranno live per esibirsi con i loro pezzi più suonati e ballati dell’estate. La conduzione sarà in mano a Stefano De Martino, già alla guida di Stasera tutto è possibile nei mesi scorsi, e Andrea Delogu, attrice e speaker per Rai Radio 2. «Quando mi hanno contattata, ero così euforica che ho chiesto quanto dovessi pagare per esserci», ha scherzato la donna a Leggo. Radio ufficiali dell’evento saranno Rai Radio 2 con le incursioni di Saverio Raimondo e Radio Italia, che racconteranno emozioni e retroscena della serata.

Tim Summer Hits sarà un evento itinerante che, nel corso delle varie puntate, toccherà le principali città italiane. Si partirà stasera 30 giugno da Piazza del Popolo a Roma. Protagonista dell’evento sarà ovviamente la musica, grazie alle performance dal vivo dei maggiori esponenti del panorama italiano. In scena Alessandra Amoroso, che probabilmente canterà la sua Camera 209, Biagio Antonacci, Carl Brave e Noemi. Spazio anche a Elodie che porterà sul palco la sua Tribale, Elisa, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, uno dei fondatori degli Ex-Otago. E ancora, si esibiranno Fred de Palma, Gigi D’Alessio, Irama, Luigi Strangis, Marco Mengoni e Madame. Ospiti di Tim Summer Hits Marracash, i Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Umberto Tozzi e Tommaso Paradiso. Non mancherà la musica internazionale grazie a Michael Bublé.