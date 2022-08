Tim Summer Hits stasera su Rai2: i cantanti dell’ultima puntata

Si chiude il ciclo estivo di Tim Summer Hits. Stasera 4 agosto, alle 21,20 su Rai2, Stefano De Martino e Andrea Delogu torneranno nel suggestivo borgo di Portopiccolo per l’ultima serata dell’estate 2022. Il comune di Duino Aurisina, che si affaccia sul golfo di Trieste, ospiterà infatti alcuni degli artisti italiani e internazionali più in voga del momento fra tormentoni e classici da ballare. Sul palco si avvicenderanno Fedez, Donatella Rettore, Alvaro Soler, Myss Keta e tanti altri. Il concerto sarà in simulcast anche su Rai Radio 2 e Radio Italia, oltre che in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Venerdì alle 21 e sabato alle 9 invece andrà in onda in differita su Radio Italia Tv.

Tim Summer Hits, scaletta e cantanti dell’ultima puntata stasera 4 agosto 2022 su Rai2

Si conclude dunque il viaggio nella penisola di Tim Summer Hits, l’evento musicale che ha accompagnato l’estate degli italiani. Sul palcoscenico di Portopiccolo ci sarà, come da tradizione, la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino. I due, con la compagnia saltuaria di Saverio Raimondo, animeranno la piazza gremita di fan, presenteranno le performance e dialogheranno con gli artisti. Ogni cantante, infatti, oltre ad esibirsi sul palco con uno o più dei suoi ultimi pezzi, ricorderà le prossime date del tour estivo che proseguirà nelle prossime settimane. Il tutto all’insegna del divertimento e della leggerezza.

L’ultimo appuntamento di Tim Summer Hits vedrà diversi cambiamenti nella scaletta rispetto alle scorse serate. Sul palco infatti tanti artisti che faranno il loro esordio nella rassegna, tra cui Mario Biondi, Matteo Romano, Sissi e Margherita Vicario. In scaletta però anche cantanti del calibro di Fedez che, assieme a Tananai e Mara Sattei, sta infiammando le piazze italiane con la hit La Dolce Vita. Saranno presenti anche il finalista di Amici 21 Albe, Coez, Deddy e Dargen D’Amico, prossimo giudice di X Factor. Sul palco Ditonellapiaga che assieme a Donatella Rettore canterà Chimica, canzone protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo. E ancora, spazio a La Rua, Mr Rain, Gaudiano, Sissi e Nina Zilli. Non mancheranno Alvaro Soler con i suoi ritmi latini, Nek e Myss Keta.