Tim Summer Hits stasera su Rai2: scaletta e cantanti della quarta puntata

La musica dell’estate non si ferma. Dopo le due tappe romane e l’appuntamento di Rimini, Tim Summer Hits si sposta sul golfo di Trieste. Stasera 25 luglio, alle 21,20 su Rai2, Stefano De Martino e Andrea Delogu saranno nel suggestivo borgo di Portopiccolo, nel comune di Duino Aurisina in compagnia degli artisti più in voga del momento. L’evento sarà in simulcast su Rai Radio 2 e Radio Italia e in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche il meglio delle altre tre serate.

Tim Summer Hits, tutti i cantanti di stasera 25 luglio 2022 su Rai2

Cambio di location, ma stesso spirito di festa e divertimento. Tim Summer Hits torna per il suo quarto appuntamento stagionale con una scaletta che promette di far ballare ed emozionare il pubblico. Sul palco di Portopiccolo ci saranno Andrea Delogu e Stefano De Martino che presenteranno gli artisti e, fra un brano e l’altro, interagiranno con loro raccontando aneddoti e soprattutto ricordando i prossimi live. Oltre alle performance canore, gli artisti infatti annunceranno le date dei loro tour in giro per l’Italia e l’Europa. Dagli studi di Rai Radio 2 ci sarà Ema Stokholma, mentre Saverio Raimondo interagirà con conduttori e cantanti dal palco alla Blue Room dietro le quinte.

Grande protagonista sarà però, come sempre, la musica. Sul palco di Tim Summer Hits ci saranno Aka7even, Michele Bravi, Coez e Chiara Galiazzo. E ancora, spazio a Dargen D’Amico con la sua celebre Dove si balla. Ricordi sanremesi anche con Elisa, classificatasi seconda all’Ariston con la sua O Forse sei tu, e con La Rappresentante di Lista, che canterà Ciao Ciao. In scaletta anche Fedez che con Tananai e Mara Sattei si esibirà con La Dolce vita. Non mancheranno Giusy Ferreri con il nuovo singolo Causa effetto e Francesco Gabbani. Sul palcoscenico anche Raphael Gualazzi, LDA, Marco Masini e The Kolors. Performance dal vivo per Nek, reduce dal successo di Dalla strada al palco, ma anche Tommaso Paradiso, Donatella Rettore e Tancredi. Infine, canteranno anche Vegas Jones, Nika Paris e Room9.