Tim Summer Hits stasera su Rai2: i cantanti della quinta puntata

Quinto appuntamento con la musica dell’estate su Rai2. Stasera 28 luglio alle 21,25 torna infatti Tim Summer Hits, festival che ogni settimana fa ballare una piazza diversa d’Italia. Stefano De Martino e Andrea Delogu, conduttori dell’edizione 2022, torneranno nuovamente nel Piazzale Fellini di Rimini, location di due settimane fa. Sul palco con loro anche Saverio Raimondo, che interagirà con gli artisti dietro le quinte nella Blue Room, e dividerà la conduzione di Rai Radio 2 con Ema Stokholma. Tanti i cantanti in scena, da Matteo Bocelli al rapper Clementino, passando per Loredana Berté, Rocco Hunt e Ana Mena. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti. La serata andrà in onda, in differita, su Radio Italia venerdì sera alle 21 e sabato mattina alle ore 9.

📢 Domani alle 21.20 su #Rai2, @RaiRadio2 e @RaiPlay un cielo di stelle della musica illuminerà la città di Rimini 🤩@andreadelogu e@ste_demartino stanno già scaldando la voce per una nuova serata con #TIMSummerHits 🎙️ pic.twitter.com/HiMTAa4w1z — Rai2 (@RaiDue) July 27, 2022

Tim Summer Hits, scaletta e cantanti di stasera 28 luglio 2022 su Rai2

Prosegue il viaggio nella penisola di Tim Summer Hits. Dopo l’evento di Trieste, la manifestazione musicale di Rai2 torna nella splendida cornice estiva di Rimini, già protagonista della terza puntata. Sul palco del Piazzale Fellini ci saranno, come da tradizione, Andrea Delogu e Stefano De Martino, che terranno in mano le redini della serata. La coppia di conduttori, oltre a dare vita a divertenti sketch, interagirà con il pubblico ma soprattutto introdurrà le performance degli artisti italiani e internazionali. Ogni cantante presenterà dal vivo il suo ultimo singolo, tra cui alcuni noti tormentoni dell’estate, e ricorderà a tutti le prossime date del proprio tour fra le regioni italiane. Di tanto in tanto, Saverio Raimondo si sposterà dalla Blue Room, posta dietro al palco, sullo stage principale rubando la scena di conduttori principali.

Cresce dunque l’attesa per le esibizioni dal vivo degli artisti più in voga del momento. Il palco di Tim Summer Hits accoglierà Clementino, Emis Killa, Giusy Ferreri e Gabry Ponte. Presenti anche Franco126 e Loredana Berté con il loro ultimo duetto Mare Malinconia e Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea. Spazio poi per Alex, finalista di Amici 21, oltre che per LDA, Lum!x e Valerio Lundini con i Vazzanikki. Molto attese le performance di Rocco Hunt e Ana Mena che, oltre a suonare i loro personali singoli, potrebbero cantare alcuni brani che li hanno resi famosi negli scorsi anni. Ci saranno poi Francesca Michielin, Francesco Renga, Willie Peyote, Rkomi e Federico Rossi. Tim Summer Hits accoglierà Olly, Priestess, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Il Tre e Nina Zilli. Sapore internazionale con i ritmi accesi di Bob Sinclair che, assieme a Nyv, porterà sul palco la hit Borderline.