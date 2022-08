Tim Summer Hits stasera su Rai2: tutti i cantanti del Best of

Ultima occasione per rivivere le emozioni di Tim Summer Hits 2022. Stasera 11 agosto, alle 21,20 su Rai2, andrà infatti in onda un Best of della trasmissione musicale che ha fatto ballare le piazze italiane. Andrea Delogu e Stefano De Martino presenteranno ancora una volta i tormentoni più in voga e gli artisti in cima alle classifiche nazionali per numero di ascolti e download sulle piattaforme streaming. Sul palco dunque saliranno Boomdabash, Fedez, Achille Lauro, Elettra Lamborghini e Michael Bublé, solo per citarne alcuni. La visione sarà disponibile su Radio Italia Tv e in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tim Summer Hits, tutti gli artisti sul palco stasera 11 agosto 2022 su Rai2

Nel corso di sei puntate, partite lo scorso 30 giugno da Piazza del Popolo a Roma, l’edizione 2022 di Tim Summer Hits ha attraversato l’Italia a suon di tormentoni. L’evento musicale di Rai2, oltre alla piazza della Capitale, ha poi fatto tappa sul litorale di Rimini con Piazzale Fellini e al borgo di Portopiccolo nel Golfo di Trieste. Alla conduzione la coppia formata da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Al duo si aggiungerà di tanto in tanto sul palcoscenico Saverio Raimondo, che si sposterà anche dietro le quinte per catturare le emozioni degli artisti prima e dopo le loro performance. Ogni cantante inoltre, oltre a regalare al pubblico i suoi brani, ricorderà tutte le prossime date del proprio tour estivo nella penisola. Il tutto all’insegna di divertimento e convivialità.

📢 Il viaggio tra le hit dell’estate e i grandi successi continua con il “Best of” di #TIMSummerHits 🎶 Con @andreadelogu e @ste_demartino le emozioni del tour in una serata speciale tutta da cantare, domani alle 21.20 su #Rai2, @RaiRadio2 e @RaiPlay 🎤 pic.twitter.com/8bzJoJzDcA — Rai2 (@RaiDue) August 10, 2022

Per il Best of di Tim Summer Hits Annalisa si unirà ai Boomdabash con Tropicana, fra le maggiori hit del 2022. Sul palco anche Alessandra Amoroso con la sua nuova Camera 209 e Biagio Antonacci che canterà la sua Seria assieme ad altri pezzi indimenticabili del repertorio. Non mancherà Blanco, vero fenomeno del momento capace di fare sold out a ripetizione, e Fedez che con Mara Sattei e Tananai sta registrando grandi numeri con La Dolce Vita. In scena Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini con Caramello, prima di lasciare il palco a Fabri Fibra e Maurizio Carucci e alla loro Stelle. Presenti anche Coez, Ghali, Elisa, Achille Lauro, Ana Mena e Marco Mengoni. Sul palco di Tim Summer Hits poi Marracash, Mika, Tommaso Paradiso e i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe. Infine spazio per Raf, Rkomi, il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis e Rhove con Shakerando.