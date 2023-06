Tim Summer Hits 2023, svelate le tappe: città, date e conduttori

Tim Summer Hits 2023, la manifestazione canora giunta alla sua seconda edizione, è pronta a partire. Sono state ufficializzate le date e svelati i conduttori che saliranno sul palco.

Tim Summer Hits 2023: le tappe e le città

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’estate si aprirà con il festival itinerante di Rai 2 che porterà sul palco alcuni tra i principali artisti nazionali e internazionali con i più grandi successi dell’estate. La kermesse canora è organizzata da Rai Pubblicità e Tim e prodotta da Friends Tv. Tra le città che ospiteranno la manifestazione canora ci sono Roma e Rimini. Come la scorsa edizione, anche quest’anno la manifestazione prevede sei tappe e due città. L’evento partirà dalla Capitale, in particolare da Piazza del Popolo, sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno. Arriverà poi nella località romagnola, a piazzale Fellini, giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio. La manifestazione canora sarà ad ingresso gratuito e le serate saranno trasmesse in differita, in prima serata su Rai 2 ed in contemporanea su Rai Radio 2, a partire da domenica 25 giugno.

Tim Summer Hits 2023: i conduttori

A condurre le serate, anche per questa edizione ci sarà la speaker radiofonica Andrea Delogu che sarà affiancata da Nek. Il cantante salirà sul palco al posto di Stefano De Martino che quest’estate ha deciso di non stare al timone delle sei serate evento. Come aveva chiarito lui stesso a FqMagazine, non vuole stancare il pubblico: «Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò». Nek è reduce dal successo del programma di prime time Dalla strada al palco con il quale ha conquistato il pubblico.