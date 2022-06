Tim Sale chi era il disegnatore di Batman e com’è morto

Chi era Tim Sale? Il disegnatore americano, noto per aver realizzato serie come Batman: Il lungo Halloween, Superman: Stagioni, Billi 99 e Devil: Giallo, è morto a 66 anni.

Chi era Tim Sale

Nato nel 1956 a Ithaca, New York, Tim Sale era figlio di Roger Sale (professore e critico letterario specializzato nella letteratura per l’infanzia) e Dorothy Young. Dopo un periodo a Amherst, nel Massachusetts, si trasferì con la famiglia a Seattle, dove ha trascorso buona parte della sua vita. Si è avvicinato ai fumetti leggendo le storie di Spider-Man.

Daltonico, nel corso della sua carriera si è specializzato nel bianco e nero, maturando uno stile essenziale e grafico. Dopo essere stato iscritto per due anni alla Washington University ritornò a New York per iscriversi alla School of Visual Arts dove fu allievo del leggendario John Buscema. Esordì nel 1983 lavorando per il mercato nascente degli editori indipendenti. Nel 1988 disegnò un albo del Grendel di Matt Wagner per la Comico diventandone poco dopo il disegnatore regolare. Questo incarico gli valse nel 1991 un contratto con la DC che lo mise al lavoro su una miniserie degli Esploratori dell’Ignoto con lo scrittore Jeph Loeb. Il sodalizio durò 30 anni.

Si affaccerà alla Marvel nel 1995 con la miniserie Wolverine/Gambit salvo poi disegnare il terzo one-shot con Loeb che aprirà le porte al seminale Batman – Il Lungo Halloween, miniserie del 1996 voluta fortemente dall’editor Archie Goodwin. L’esplosione portò alla realizzazione di Superman – Stagioni e successivamente all’antologica Grendel: Black, White and Red. Loeb e Sale si ritroveranno per il sequel de Il Lungo Halloween, Vittoria Oscura attirando l’attenzione di Joe Quesada che li reclutò alla Marvel per le miniserie del 2001 Daredevil: Giallo, Spider-Man: Blu e Hulk: Grigio. Tornato alla DC realizzerà Solo e lo spin-off Catwoman – Vacanze Romane.