TIM, Labriola Commendatore dell’Ordine do Rio Branco: premiato anche Girasole

L’Ambasciatore del Brasile in Italia Helio Ramos ha conferito a Pietro Labriola, Amministratore delegato di TIM, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine do Rio Branco. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi presso Palazzo Pamphilj, sede dell’Ambasciata brasiliana in Piazza Navona a Roma. Oltre a Labriola, ha ricevuto il riconoscimento anche Mario Girasole, Vice Presidente di Tim Brasil.

Pietro Labriola Commendatore dell’Ordine do Rio Branco

L’Ordine, istituito dal Governo brasiliano nel 1963, è nato per incoraggiare le pratiche meritevoli d’onore e le virtù civiche. Labriola ha guidato TIM Brasil come CEO dal 2019 al 2022, consolidando il percorso di sviluppo della società con l’acquisizione di Oi e delle licenze 5G. Operazioni entrambe determinanti per lo sviluppo digitale del paese sud-americano. Queste le sue dichiarazioni dopo aver ricevuto l’onorificenza: «Il dialogo tra pubblico e privato in Brasile è da sempre costruttivo e crea valore per le aziende e per il paese. Un esempio sono gli investimenti per lo sviluppo del 5G che, grazie alla legislazione, ne ha favorito la diffusione: oggi il Brasile è l’unico paese con 27 città coperte con il vero 5G».