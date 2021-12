Tim e Gubitosi si separano: c’è l’accordo per l’uscita dall’azienda

Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivato l’accordo tra la Tim e Luigi Gubitosi, che lascia così la carica di amministratore delegato, direttore generale ed esce dal consiglio di amministrazione. Nessuna maxi buonuscita, però. Il manager si sarebbe accordato, secondo le prime notizie, per ricevere solo quanto gli spettava da contratto. Il braccio di ferro tra manager e azienda è in corso ormai da settimane e ora si è risolto con la separazione. Al suo posto ci sarà Pietro Labriola, già nominato nuovo direttore generale. Avrà il compito di elaborare un uovo piano industriale da presentare entro febbraio. Inoltre, con l’arrivo di Labriola, potrebbe avere una ulteriore svolta la trattativa con Kkr, il fondo americano che pare intenzionato a rilevare Tim.

Tim e i rapporti con Dazn

Il momento delicato di Tim, tra la questione Gubitosi e la manifestazione d’interesse di Kkr, passa anche da Dazn. Pare che le due aziende siano tornate a dialogare e da parte della prima ci sia l’intenzione di rinegoziare il contratto con la seconda. Secondo l’ultimo profit warning, infatti, sarebbe emerso che tra i ricavi effettivi portati da Dazn a Tim e le stime formulate in precedenza ci siano 540 milioni di differenza. Per questo ci sarebbe sul piatto della bilancia un taglio richiesto da Telecom e che Dazn sarebbe poco propensa ad accettare: 340 milioni l’anno per il prossimo triennio nei minimi garantiti. Una trattativa difficile e che potrebbe portare allo scontro, oltre che a milioni di euro persi per strada.

Tim supera i 5 gigabit al secondo: è la prima in Europa

Intanto l’azienda si consola con un importante record. Tim è la prima rete mobile in Europa a raggiungere una velocità stabile di 5 gigabit al secondo in downlink su reti . Un dato da non sottovalutare e che aumenta il valore dell’azienda, in grado di accelerare ora nello sviluppo di soluzioni 5G end-to-end.