Tiene banco il caso Tim, anche per gli effetti collaterali che sta scatenando. Sono in molti per esempio ad aver eccepito sul fatto che, nonostante sia stato sfiduciato dagli azionisti di riferimento, l’ex ad Luigi Gubitosi sia rimasto nel consiglio di amministrazione del colosso telefonico. Ma c’è un’altra poltrona che il manager napoletano occupa, e sulla quale si stanno concentrando le attenzioni (e i malumori) di alcuni ambienti confindustriali. Il presidente del sindacato degli imprenditori, Carlo Bonomi, nell’aprile del 2020 lo aveva nominato uno dei suoi 13 vice, con la delega al digitale. Naturalmente non c’è una relazione formale tra questo incarico e quello di amministratore delegato di Tim, ma è altrettanto evidente che ce ne sia una sostanziale: Bonomi non lo avrebbe mai chiamato se non fosse stato alla testa di una delle imprese più grandi tra quelle iscritte a Confindustria, e tra le più strategiche del Paese.

Le parole prudenti di Bonomi verso il suo vice

Ora che non è più sulla tolda di comando dell’ex monopolista delle telecomunicazioni, sia come ad che come direttore generale, come si comporterà Bonomi? Farà finta di niente o gli chiederà di lasciare l’incarico? Nei giorni scorsi, quando era scoppiata la guerra tra il socio di maggioranza relativa, la francese Vivendi, e Gubitosi, il presidente di Confindustria aveva speso parole prudenti cercando di rimanere nel vago: «Non commento l’operazione su Tim di Kkr (il fondo americano che ha annunciato la disponibilità a lanciare un’Opa sulla società, ndr) perché si tratta di una azienda quotata, ma apprezzo molto due cose: che Gubitosi abbia fatto un passo indietro, consentendo al cda di affrontare serenamente la vicenda, e l’interesse del governo sull’operazione».

In cda occorre fare spazio al nuovo amministratore delegato

Forse in quel momento non poteva andare oltre, ma ora che il manager non è più al posto di comando come si muoverà? Per certo sarà difficile far finta di niente, visto che l’intera business community imprenditoriale osserva con una certa irritazione la vicenda: difficile non eccepire sul fatto che un manager a suo tempo scelto da un azionista che ora non fa più parte della compagine societaria (il fondo Elliott), e poi confermato dall’azionista di riferimento (Vivendi) che ora ha legittimamente deciso di sfiduciarlo, rimanga testardamente in cda. E questo nonostante abbia dovuto lasciare tutte le deleghe e non sia più un dirigente della società. Inoltre sarà la stessa Tim, che nel frattempo sta facendo fuori tutti i fedelissimi dell’ex ad (gli ultimi Carlo Nardello e Nicola Grassi), a voler esprimere un altro rappresentante in seno a Confindustria. Magari il prossimo amministratore delegato, Pietro Labriola, che sarà nominato non appena si sarà liberato per lui un posto in cda: o perché Gubitosi avrà levato le tende o, in caso di ulteriore resistenza, perché qualcuno gli farà spazio.