Il dj Tim Gough è morto mentre trasmetteva in radio: aveva 55 anni

«Conoscere Tim personalmente, come ho fatto da vicino per oltre 30 anni, è stato conoscere un ragazzo affettuoso, premuroso e divertente che io e la mia famiglia amavamo teneramente. Abbiamo il cuore spezzato dalla notizia». Così l’amministratore delegato della radio dove lavorava ricorda il DJ Tim Gough, morto mentre stava conducendo una trasmissione radio. Aveva 55 anni ed era conduttore della Radio GenX di Suffolk, nel Regno Unito, dagli anni Ottanta.

Dj Tim Gough è morto in diretta

Il Dj dava il buongiorno agli inglesi che si recavano al lavoro ogni mattina. Ieri, 24 ottobre, l’uomo stava trasmettendo come al solito di buon mattino. Un malore improvviso lo ha colto e lo ha portato via all’affetto dei suoi cari e dei suoi ascoltatori. «È con il cuore afflitto che dobbiamo informarvi che il nostro caro amico e conduttore del mattino Tim Gough è morto questa mattina mentre presentava il suo programma. Il nostro amore va alla sua famiglia, al figlio, alla sorella, al fratello e alla mamma. Tim stava facendo ciò che amava» spiega la radio in una nota.

«Tim è stato in radio dagli anni ’80 ma si aveva deciso di coinvolgersi completamente nel nostro progetto fin dall’inizio, per riportare la radio commerciale locale nella sua amata Suffolk ed era estremamente entusiasta del nostro lancio DAB alla fine del mese» spiega ancora James Hazell, amministratore delegato di GenX Radio Suffolk.

Il saluto degli amici

«Non ho idea di quale fosse lo scherzo, ma mai il comico Tim Gough. RIP amico mio. È stato un piacere aver condiviso la vostra compagnia. Preso fin troppo giovane» scrive un amico su Facebook.

«Non potevo crederci quando ho sentito la notizia straziante questa mattina. Tim Gough, sei stato così gentile e generoso con me e ho imparato molto da te nel troppo breve tempo in cui ti ho conosciuto. So quanto eri orgoglioso della Gen X e di tuo figlio Isaac (di cui parlavi ogni volta che ti vedevo)! Mancherai molto a tante persone nel Suffolk e non solo. Grazie per essere stato il cuore della nostra famiglia GenX Radio Suffolk» conclude una collega.