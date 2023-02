Tim down in tutta Italia: cosa è successo

Decine di migliaia di segnalazioni per problemi alla rete Tim, che risulta non funzionante in tutta Italia, da nord a sud. Le segnalazioni, in continua crescita, riguardano la linea fissa e Internet da casa, ma anche il settore mobile della compagnia sta avendo problemi, con casi di totale blackout. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici e sarebbe dunque escluso un attacco hacker.

⚠️ Confirmed: #Italy is in the midst of a major internet outage with high impact to leading operator Telecom Italia; real-time network data show national connectivity at 26% of ordinary levels; incident ongoing 📉 #TIMDown pic.twitter.com/Ypo8UBuxeV — NetBlocks (@netblocks) February 5, 2023

Le segnalazioni si sono intensificate dalle ore 12

La maggior parte delle segnalazioni sembra provenire dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. I problemi tecnici sono stati segnalati partire dalle 10 di questa mattina e si sono intensificati poi verso le 12, colpendo una grande quantità di utenti in Italia, vista la diffusione del provider tra linea fissa e mobile.

Tim: «Rilevato un problema di interconnessione internazionale»

Un portavoce di Tim nel primo pomeriggio ha comunicato: «È stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema».

Su Twitter in tendenza l’hashtag #Timdown: l’insoddisfazione degli utenti

Su Twitter sta impazzando l’hashtag #Timdown, con cui molti utenti raccontano le loro difficoltà. Anche perché proprio stasera è in programma il derby Inter-Milan, a cui molti tifosi dovrebbero e vorrebbero assistere proprio attraverso la connessione Internet di Tim.