Tim Cook a Napoli per la laurea ad honorem: «Periodo perfetto per l’innovazione»

Il CEO di Apple Tim Cook si è recato a Napoli per ricevere un “premio” speciale. Infatti, gli è stata conferita la laurea ad honorem all’Università Federico II, una delle più antica della Campania e non solo.

La laurea di Tim Cook a Napoli

Tim Cook, il CEO Apple, conosciuto in tutto il mondo perché “faccia” dell’azienda ed “erede” di Steve Jobs, si è recato a Napoli per ricevere la laurea honoris causa in Innovation and international management. Tale evento si è svolto nell’aula magna dell’Università Federico II di Napoli e tutti coloro che ricoprono un ruolo di rilievo nell’ateneo hanno deciso di partecipare all’evento, storico per diverse ragioni.

D’altronde, Apple non è la prima volta che sceglie Napoli e questo legame speciale è nato diversi anni fa, quando l’azienda di Cupertino decise di inaugurare l’Apple Developer Academy nel capoluogo campano.

Le parole del CEO di Apple

Tim Cook si è dimostrato emozionato per l’onore ricevuto e infatti ha detto: «Sono molto onorato di essere qui oggi perché è un riconoscimento datomi da un’Università dalla storia così grande che ha illuminato le nostre menti negli ultimi ottocento anni. Abbiamo accolto più di duemila studenti fornendo loro le skills per costruire proprie app e i propri antidoti per la vita. Solo la scorsa settimana abbiamo accolto una nuova classe di studenti, di origini diverse, ma uniti nella salda fiducia nella potenzialità della tecnologia: non vediamo l’ora di osservare i traguardi straordinari che sapranno raggiungere. Questo ci deve sempre far pensare a quanto possa ispirare la buona formazione. In particolare da sperimentare in Italia dove gli studenti, di tutti i corsi e scienze, possano rilevare un’umanità pronta e proiettata nel futuro».

Il CEO di Apple ha anche espresso ottimismo per il futuro: «Noi tutti abbiamo un ruolo da interpretare, so che oggi il futuro può sembrare incerto ma non posso fare a meno di essere ottimista perché vedo potenzialità. Soprattutto qui a Napoli, in questa istituzione universitaria, ma soprattutto in voi. Quando le cose si fanno complicate bisogna farsi le giuste domande. Come possiamo rendere l’educazione più accessibile a chi ne ha più bisogno? Come possiamo rendere più forti i legami che ci sorreggono e lasciare un mondo migliore per le generazioni avvenire? Noi in Apple crediamo che la tecnologia possa rispondere a tutte queste domande. Creando in Italia, così come altrove, nuove occasioni di possibilità umane».