TIM, al via la challenge per selezionare soluzioni di cybersecurity Made in Italy

Prende il via la TIM Cybersecurity Made in Italy Challenge, la sfida rivolta ad aziende, PMI, startup e scaleup italiane e internazionali per individuare soluzioni innovative da integrare nell’offerta di servizi cyber di Telsy, la società del Gruppo focalizzata nel settore della cybersecurity che opera nell’ambito di TIM Enterprise.

TIM Cybersecurity Made in Italy Challenge

La Challenge rientra tra le attività previste nell’ambito del programma di Open Innovation TIM Growth Platform, il nuovo modello di innovazione che punta sulla collaborazione industriale con società ad alto potenziale con l’obiettivo di accelerarne la crescita. L’iniziativa intende favorire lo sviluppo del settore Cyber al fine di accrescere il livello di sicurezza di istituzioni, grandi aziende e PMI italiane.

Saranno individuate le migliori soluzioni innovative di cybersecurity basate su tecnologie emergenti (Artificial Intelligence, Big Data ecc.) e ai vincitori verrà offerta una partnership tecnologica e commerciale con TIM Enterprise e Telsy. Le società selezionate avranno dunque un accesso privilegiato al mercato della cybersecurity e la possibilità di crescere ulteriormente. Le candidature potranno essere inviate a partire da oggi fino al 7 giugno attraverso la piattaforma di Open Innovation di TIM (https://gruppotim.it/cybersecuritychallenge).

Le dichiarazioni di Santagata

Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di TIM e Amministratore Delegato di Telsy, ha così affermato: «L’iniziativa ha il duplice obiettivo di sviluppare nuove soluzioni volte a contrastare il crescente fenomeno legato ai rischi informatici e arricchire il nostro portafoglio di servizi e prodotti che fanno uso di tecnologie innovative e proprietarie per una sicurezza made in Italy. Il mercato della sicurezza cibernetica in Italia sta crescendo in maniera significativa con un valore che oggi supera i 2 miliardi di euro. Siamo convinti che questo settore rappresenti una delle maggiori priorità di investimento digitale per il nostro Paese e confidiamo che, anche grazie a questo tipo di iniziative, si possa sensibilizzare l’attenzione di Pubbliche amministrazioni e imprese verso la transizione digitale».