Non che non ce ne siano stati altri, nella turbolenta storia di Telecom-Tim, ma quello che è iniziato il 26 novembre alle 15 è un cda con turbolenze da primato. Luigi Gubitosi come annunciato ha rimesso gli incarichi di amministratore delegato e direttore generale. Tuttavia non quello da consigliere d’amministrazione. Dimissioni accolte a larga maggioranza. Le deleghe di Gubitosi sono state quindi divise tra il presidente Salvatore Rossi, che assume un ruolo esecutivo, e Pietro Labriola (uno dei nomi più gettonati in questi giorni) nuovo direttore generale.

Nelle ore che hanno preceduto il consiglio si è molto discusso su come sarebbe stato meglio procedere. Affrontare subito il rischio di terzo profit warning dell’anno sull’andamento dei conti che è in ballo, oppure della questione Gubitosi e successivamente della manifestazione d’interesse non vincolante esposta con una lettera dal fondo americano speculativo Kkr?

La linea attendista di Gubitosi

La domanda non era affatto oziosa. Nel primo caso si doveva decidere se prendere atto dello scostamento di almeno 400 milioni tra i budget e la realtà dei conti del gruppo – di cui 300 derivanti dal fallimento dell’operazione, voluta da Gubitosi, di alleanza con Dazn per offrire la visione delle partite di calcio, e 100 derivanti dalla gestione ordinaria – e dunque rappresentare correttamente al mercato con un profit warning che ancora una volta le cose non vanno bene. Secondo le indiscrezioni, di questo scostamento si era parlato due giorni fa nel corso di una riunione congiunta del collegio sindacale e del comitato rischi di Tim: a chi, come il fronte vicino ai francesi di Vivendi (che tra l’altro esprime la maggioranza del collegio sindacale), aveva chiaramente detto di ritenere indispensabile e doveroso che il “buco” dovesse emergere subito, sotto forma di una nuova correzione delle stime, si era contrapposta la linea di Gubitosi, che avrebbe voluto prendere tempo e aspettare la fine dell’esercizio, confidando su un paio di contromisure.

Le due contromisure sul tavolo: rivedere gli accordi con Dazn o tagliare il personale

La prima è una revisione degli accordi con Dazn, peraltro appena firmati con tanto di annuncio in pompa magna proprio dall’amministratore delegato. La seconda è un piano straordinario di tagli, pari a circa mezzo miliardo, essenzialmente basato su una sforbiciata dei costi del personale. Il che significherebbe il licenziamento di circa 10 mila dipendenti, cosa che fa a pugni non solo con il contesto economico e gli indirizzi del governo Draghi, ma anche con le prese di posizione filo-Gubitosi dei sindacati