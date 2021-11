Tim vola in Borsa dopo l’offerta di Kkr

Inizio di settimana bollente per la Borsa di Milano. Protagonista indiscussa oggi a Piazza Affari è Telecom Italia (in crescita del 27 per cento a 0,44 euro), finita nel mirino del fondo americano Kkr che propone un’OPA sull’intero gruppo al prezzo indicativo di 0,505 euro per azione che valuta la società quasi 11 miliardi di euro.

Tim vola in Borsa

Il titolo, in tensione già in preapertura, è entrato agli scambi in leggero ritardo dove ha segnato un massimo a 0,45 euro (+29per cento) per poi assestarsi, dopo essere finito per un breve lasso di tempo in asta di volatilità, a 0,42 euro con un rialzo di oltre il 21 per cento e scambi boom.

Si tratta di una quotazione, per il gruppo telefonico, a metà strada fra 0,34 euro, segnato in chiusura di seduta venerdì quando il titolo si era risvegliato con un guadagno del 3,65 per cento, e 0,505 euro messi sul piatto per un’opa da Kkr.

Beneficia del cambiamento di scenario anche il socio di riferimento di Tim. Vivendi a Parigi guadagna il 2,99 per cento a 11,38 euro ai massimi da due mesi.

In apertura il titolo Tim aveva fatto registrare un rialzo teorico del 31% dopo la proposta del fondo statunitense Kkr pronto a formulare una offerta pubblica d’acquisto a 0,505 euro per azione per il 100 per cento del gruppo di telecomunicazioni.

L’offerta a premio di Kkr

L’offerta è a premio del 46 per cento rispetto al valore a cui il titolo Telecom Italia ha chiuso venerdì scorso, e superiore al massimo in 52 settimane di 47 centesimi circa, raggiunto dall’azione nel mese di marzo. I francesi di Vivendi, primo azionista con il 24 per cento, erano entrati nel gruppo tlc italiano (quota che pagarono 1,03 euro per azione), potrebbero essere un ostacolo al successo dell’offerta del fondo americano.

Il titolo della Tlc guadagna, quindi, il 26,9 per cento a 0,4322 euro dopo che in avvio di seduta aveva registrato un guadagno teorico del 31 per cento non riuscendo a fare prezzo. Il fondo, con sede a New York, complessivamente gestisce circa 400 miliardi di dollari e sarebbe disposto a spenderne 11 per prendere tutta Tim che venerdì aveva chiuso in crescita del 3,65 per cento a 0,34 euro.