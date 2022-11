TIM, 9 storie di donne: un evento tra inclusione, welfare e gender gap

Donne da zittire, da attaccare con le parole o, come ci racconta troppo spesso la cronaca, anche con

la violenza fisica. Donne da odiare, che subiscono la misoginia e il sessismo, e che vengono messe all’angolo, trattate diversamente dagli uomini, anche sui luoghi di lavoro. Sono questi i temi al centro dell’evento 9 storie di donne organizzato a Roma da TIM nell’ambito della terza edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, il più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione in cui 300 partner sono impegnati nel realizzare una maratona di quattro settimane consecutive con un ricco programma di eventi digitali.

9 storie di donne: l’evento organizzato da TIM

A partire dalla domanda «Se non fossi stata donna la tua storia sarebbe stata diversa?», sono state tante le testimonianze raccolte nel corso dell’evento, da quella della cantante Noemi a quella della giornalista Maria Latella fino quelle della linguista Vera Gheno, della scrittrice Michela Murgia e di Cristina Pozzi, CEO di Edulia, dal Sapere Treccani.

«L’inclusione e il welfare sono la base della nostra azienda e di tutto ciò che facciamo», ha dichiarato Paolo Chiriotti, Chief Human Resources and Organization Officer di TIM, a margine dell’evento. «Non si tratta solo di accettazione e di valorizzazione delle diversità ma anche di business: ci sono studi a livello internazionale che ce lo dimostrano, come quello condotto da Forbes che indica come le aziende che privilegiano logiche di inclusione hanno un 33% in più di possibilità di competere sul mercato. Si tratta quindi di tematiche importanti per l’azienda e per i dipendenti», ha aggiunto.

Proprio di recente, ha continuato, è stato chiuso un accordo sullo smart working che prevede particolari attenzioni per i dipendenti che hanno bisogno di cure, per i giovani e per l’equilibrio vita lavoro: «Queste sono le cose che cerchiamo di mettere nelle nostre attività e che devono far parte della cultura aziendale e della vita quotidiana dell’azienda».

L’impegno di TIM per la parità di genere

L’impegno di TIM su queste tematiche si esplicita anche nella promozione della 4 Weeks 4 Inclusion, che in soli tre anni è passata da 27 a oltre 300 partner. Andrea Laudadio, responsabile TIM Academy & Development, l’ha definita come «una maratona di eventi all’interno della quale si susseguono iniziative organizzate dalle singole aziende, un mosaico fatto da piccole tessere in cui ciascuna azienda presenta quello che, di anno in anno, sente come il punto più importante». «Noi sentiamo tantissimo il tema della parità di genere e lo abbiamo ricordato con questa giornata», ha concluso.