TikTok continua a sfornare superstar. Le ultime, in ordine di tempo, sono Kili e Neema Paul, due giovani membri della comunità Masai di Mindu Tulieni, un piccolo villaggio a est della regione di Pwani, in Tanzania. Fratello e sorella, 26 anni lui, 23 anni lei, sono riusciti a trasformare uno smartphone e un piccolo treppiedi nella chiave di un successo che li ha fatti arrivare fino in India. Conquistando, coi loro video virali, persino Bollywood.

La storia di Kili e Neema, campioni di doppiaggio su TikTok

La loro routine quotidiana è semplice ma ben organizzata. Dopo aver raggiunto a piedi la città di Lugoba per caricare il telefono, vista l’assenza di elettricità nella loro zona, si posizionano davanti alla telecamera, circondati dalle mucche e con indosso il tradizionale costume della loro tribù. Da lì in poi, basta qualche nota per farli scatenare, tra brevi clip in cui fanno il lip-syncing (tecnica di doppiaggio molto diffusa sull’app, ndr.) di canzoni in hindi e filmati in cui danzano sui pezzi più noti del repertorio bollywoodiano. Tra le loro performance più famose spicca, sicuramente, quella sul brano Raatan Lambiyan, parte della colonna sonora del film Shershaah, che è riuscita a macinare, in pochi giorni, più di un milione di visualizzazioni ed è stata condivisa, oltre che dai due protagonisti della pellicola, Kiara Advani e Sidharth Malhotra, anche dal cantante, Jubin Nautiyal. Che, nel corso di un’intervista del duo ai microfoni di una stazione radiofonica indiana, li ha sorpresi con un saluto telefonico. «Qui, in India, vi conoscono davvero tutti», ha detto loro Nautiyal, «Siete dei fenomeni».

I segreti del successo: passione, curiosità e tanto studio

Di fronte a un riscontro così grosso, è inevitabile ripensare al punto da cui si è partiti. Kili e Neema, nati in un villaggio dove poche persone hanno la fortuna di possedere un cellulare, non immaginavano certo di valicare i confini nazionali e diventare celebrità. «Quando abbiamo iniziato a tenere sotto controllo i numeri e i commenti siamo rimasti scioccati. Eravamo davvero senza parole», ha spiegato Kili alla Bbc. Quello che li ha spinti a misurarsi con il format che hanno scelto è stato, senza dubbio, il loro amore per la filmografia made in Bollywood, scoperta quando Kili ha iniziato ad andare a scuola nella capitale, Dodoma. Non conoscevano neppure una parola della lingua, ma spinti dalla curiosità e dal fascino di quella cultura, hanno iniziato a studiare e a imparare diversi brani.

«Ho sempre avuto l’abitudine di guardare i film bollywoodiani nei cinema locali e mi sono innamorato delle trame e delle melodie che facevano da sottofondo alle scene. Quando sei davvero appassionato, l’apprendimento di nozioni nuove diventa molto più veloce», ha sottolineato il ragazzo. «Mi bastano due giorni per imparare il testo e provare la canzone. Ho un metodo preciso: prima di tutto, provo a stabilire una connessione con la musica. Poi, cerco il corrispettivo in inglese di molte parole e, successivamente, provo ad aggiungere le espressioni giuste per veicolare il messaggio dell’autore». Neema lo ha affiancato qualche mese dopo: «All’inizio, ero riluttante. Sono timida e mi vergognavo a essere ripresa», ha dichiarato la ragazza, «Poi, con la pratica, mi sono abituata. Ma non avrei mai sognato di ottenere risultati del genere».

La reazione della famiglia e degli abitanti del villaggio al successo su TikTok

Così il tandem si trova a dividersi tra interviste in radio e in tivù. Senza dimenticare di produrre contenuti interessanti per un pubblico in continua crescita: a oggi, infatti, l’account di TikTok di Kili conta 1.8 milioni di follower e il profilo Instagram di Neema sta superando la soglia dei 65mila. E, mentre la storia del loro straordinario successo richiama l’attenzione internazionale, la loro famiglia e i loro conterranei sembrano non avere ancora un’idea ben chiara della situazione. «Molta gente, qui, non sa minimamente cosa sia uno smartphone e, ancor meno, i social media», ha ribadito Kili, «Erano così confusi quando sono arrivati i primi giornalisti. E anche i miei genitori si sono chiesti per parecchio tempo perché cantassimo e ballassimo invece di badare agli animali. Ora iniziano a realizzare che ci dedichiamo a qualcosa di bello».

Un futuro ricco di progetti per i due giovani Masai

Al momento, i fratelli non hanno ancora guadagnato nulla dal materiale che hanno messo sul web ma, al più presto, potrebbero abbandonare la loro vita per un ruolo sul grande schermo. I media locali, in India, parlano di una serie di offerte da parte di registi interessati alle loro doti. Il preludio alla realizzazione di un sogno: «Arriviamo da un posto isolato e remoto, quello di diventare attrice è sempre stato un desiderio che ho custodito nel cuore», ha aggiunto Neema. Già pronta a lanciarsi nell’avventura. «Il nostro obiettivo è intrattenere la gente che ci segue, abbiamo iniziato per questo e continueremo su questa linea», ha concluso Kili, «Ci aspettano grandi cose, i nostri fan saranno felici».