TikTok, l’UE ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare l’app

Nuova stretta di Bruxelles su TikTok. La Commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti con la app installata sui dispositivi aziendali e su dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia mobile della Commissione di disinstallarla il prima possibile e comunque non oltre il 15 marzo. Per coloro che non rispetteranno il termine stabilito, le app aziendali come l’email della Commissione e Skype for Business non saranno più disponibili. La richiesta, inviata via e-mail a tutti i funzionari giovedì mattina, è dovuta alla necessità di proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica.

La decisione della Commissione Europea su TikTok

«Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, il Consiglio di gestione aziendale della Commissione europea ha deciso di sospendere l’applicazione TikTok sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali iscritti ai servizi di dispositivi mobili della Commissione», si legge nella comunicazione inviata ai dipendenti e pubblicata dal sito Euractive. Da settimane l’esecutivo europeo ha acceso un faro sulla sicurezza dell’app cinese dopo l’allarme lanciato dagli Usa.

La risposta del social

Dal canto suo la società che gestisce TikTok ha definito «sbagliata» la stretta europea. «Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo fuorviante e basata su malintesi fondamentali», ha commentato un portavoce di TikTok a Euractive. «Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone in tutta l’Ue che accedono a TikTok ogni mese». Eppure lo scorso novembre, TikTok dopo le rivelazioni di Forbes sull’utilizzo dell’app per spiare i giornalisti, aveva ammesso che nella sede cinese era possibile accedere ai dati personali degli utenti di tutto il mondo. TikTok è stato recentemente vietato sui dispositivi governativi negli Stati Uniti a livello statale e federale. Sebbene nessun governo europeo abbia seguito l’esempio degli Stati Uniti, ai funzionari olandesi sarebbe stato sconsigliato l’uso dell’app cinese.