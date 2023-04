TikTok, dal panino “stirato” alla maionese fritta: le ricette più bizzarre

Se state cercando una nuova ricetta per pranzo e pensate di trovare consiglio su TikTok potreste imbattervi in qualcosa di incredibilmente bizzarro e ai limiti del raccapricciante. Con oltre 112 miliardi di view, l’hashtag #FoodTikTok è uno dei più in voga sulla piattaforma ma anche uno dei più discussi. Puristi della cucina, tra cui molti italiani, sono inorriditi davanti ad alcune proposte culinarie di influencer e chef amatoriali. Mangereste un panino con piselli, ananas e formaggio fritto nella maionese? Oppure una purea realizzata con le patatine snack? Probabilmente no, eppure queste sono soltanto alcune delle proposte presenti sulla piattaforma. Il Guardian ha rintracciato e provato le più strambe e virali.

Maionese fritta e panino cotto con ferro da stiro, le ricette più bizzarre di TikTok

Come un tradizionale menu, anche la proposta di TikTok si presenta variegata e per tutti i gusti. Online è possibile imbattersi in un panino cotto utilizzando il ferro da stiro invece di un tradizionale tostapane. Una tecnica bizzarra che però non trascura i particolari. Prima di procedere con l’operazione, si consiglia di avvolgere la fetta di pane con un foglio di alluminio per evitare di far penetrare troppo calore e bruciarle la superficie. Che dire poi della pasta fatta in casa? Jane, 27enne canadese che gestisce l’account @myjanebrain, ha presentato un breve video in cui ha pensato di frullare degli spaghetti già pronti, aggiungere l’uovo e creare un nuovo impasto di seconda mano. In seguito, si possono creare le “fettuccine” da condire con tradizionale sugo di pomodoro. Immediata la reazione del mondo social. «Hai violato la pasta», si legge nel commento di un utente italiano.

Se pensate che sia finita qui, sbagliate di grosso. Online è virale @elis_kitchen, autoproclamatosi «chef più malvagio di TikTok». Ex gioielliere e mercante d’arte, all’anagrafe Eli Betchik, ha scoperto la piattaforma grazie al lavoro e ha subito deciso di puntare sulla provocazione culinaria. «Non voglio apparire genuino», ha detto al Guardian. «Lo faccio per attirare l’attenzione, affinché tutti inorridiscano davanti alle mie proposte». Obiettivo raggiunto, soprattutto se si parla di un panino con piselli, noci, formaggio e ananas fritto nella maionese. Nel suo menu anche la sola maionese fritta oppure le polpette bollite nel succo di lime fino a ottenere uno sciroppo denso e acido. «Consumo tutto e utilizzo cibi regalati o in scadenza», ha proseguito Betchik. «Se non riesco a finire, lo utilizzo per concimare le piante».

Gli attacchi di Gordon Ramsay e gli account con ricette salutari

Non solo sfottò. Gli sperimentatori social hanno ricevuto anche stroncature pesanti. È quanto accaduto a Jane con il suo pollo ripieno e cotto all’interno di una zucca, guarnitoi con abbondante cipolla e bastoncini di cannella. Una proposta che ha catturato l’attenzione dello chef Gordon Ramsay, spietato giudice di Hell’s Kitchen, che l’ha definita «la salmonella di Halloween». La sua critica ha scatenato migliaia di reazioni, tanto che oggi il video conta 31 milioni di visualizzazioni e 3 mila commenti. «Il pollo era cotto e umido, aveva un ottimo sapore», ha concluso la ragazza che per i suoi follower ha però cucinato anche wurstel e sottaceti in gelatina.

Nessun problema e nessuna crisi di autostima. L’importante infatti è che se ne parli. Lo conferma Chris Stokel-Walker, esperto di social media e soprattutto di TikTok: «Dopotutto, è così che si guadagna: pochi centesimi per visualizzazione». Accanto a centinaia di «proposte-spazzatura», il mondo del web propone anche idee accattivanti e ben organizzate. Basti pensare al profilo di Seema Panhaknia, @seemagetbasked, 25enne ex capo cuoca al Lucky Cut di Gordon Ramsay. Sugli scudi il suo pollo al burro o al curry, facili e veloci da preparare. La sua unica regola è realizzare video di massimo un minuto, «altrimenti le persone si annoiano».