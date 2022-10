TikTok sfrutta i profughi siriani che chiedono l’elemosina in live streaming

Navigando sui social, in particolar modo nei feed di TikTok, è sempre più frequente la possibilità di imbattersi in video di famiglie che chiedono l’elemosina. Uomini e donne, ma soprattutto bambini, realizzano infatti live streaming in cui chiedono agli utenti di inviare loro regali digitali da convertire successivamente in denaro fisico. Eppure, gran parte delle offerte non giunge mai a destinazione. A rivelarlo è una nuova indagine della Bbc che ha seguito 30 profili di profughi siriani per cinque mesi, sperimentando anche alcune transazioni. Si è scoperto che il 70 per cento del totale finisce nelle tasche di TikTok in qualità di commissione per il servizio. Immediata la risposta della società che ha smentito quel dato, senza però fornire altri dettagli.

Come funzionano i live streaming di chi chiede l’elemosina su TikTok

Soprattutto all’inizio del 2022, come spiega la Bbc, sempre più famiglie siriane hanno iniziato a realizzare video in diretta per chiedere un aiuto economico. I feed di TikTok ne hanno accolto gli account, grazie anche ai favori degli algoritmi. Fondamentali per la diffusione sono stati i cosiddetti «intermediari di TikTok», che hanno fornito smartphone, SIM card e attrezzatura per il live streaming. Si tratta di soggetti che collaborano con agenzie di Cina e Medio Oriente al lavoro per incoraggiare l’uso delle dirette online e reclutare nuovi content creator. In cambio, ricevono da TikTok una percentuale sulla durata degli stessi contenuti e sul valore dei profitti generati.

Una volta in diretta, i profughi sollecitano i follower o gli utenti di TikTok in generale a inviare loro dei regali digitali. Si va dalle rose virtuali dal valore di pochi centesimi agli animali digitali dal prezzo anche di 500 dollari ciascuno. In seguito, queste donazioni vengono convertite in denaro fisico da poter spendere per cure mediche, beni alimentari e così via. Una pratica sempre più diffusa che, tuttavia, è in contrasto con le linee guida dello stesso social. TikTok, nelle sue regole, specifica come siano necessari almeno 1.000 follower prima di realizzare un live streaming. In diretta, inoltre, non è concesso sollecitare esplicitamente regali, ma solo cercare supporto ed empatia. Si tratterebbe dunque di una «chiara violazione dei termini di utilizzo». Eppure il fenomeno continua a diffondersi in Rete. Non solo, ma gran parte dei profitti finiscono nelle tasche di TikTok in qualità di commissione di servizio.

L’inchiesta della Bbc ha seguito per cinque mesi 30 account online

A rivelarlo è un’inchiesta della Bbc, che ha monitorato per cinque mesi 30 profili di altrettanti profughi siriani. Fra questi, anche una donna con le sue sei figlie, che realizzano ore e ore di contenuti al giorno chiedendo una donazione. L’analisi britannica ha scoperto che i proventi possono arrivare fino a 1.000 dollari l’ora per ciascun account, eppure il saldo netto dei ricavi è molto inferiore. Per ulteriore conferma, una giornalista ha indossato i panni di una sfollata, contattando gli «intermediari di TikTok». Immediato l’ottenimento di un profilo con possibilità di andare in diretta. In Regno Unito, lo staff della Bbc ha presto inviato regali dal valore di 106 dollari. Alla fine della diretta, il saldo totale era però fermo ad appena 33 dollari. Il restante 70 per cento era già nelle casse di TikTok.

Non solo, perché è seguita un’ulteriore decurtazione del 10 per cento per la conversione in denaro fisico. E ancora, le agenzie che hanno offerto il servizio hanno sottratto da ciò che restava il 35 per cento. Quindi alla fine non restavano che 19 dollari. «Non è altro che avidità, serve trasparenza», ha detto alla Bbc Keith Mason, ex rugbista e influencer che si spende per i profughi della Siria. «È ridicolo e ingiusto». Contattata dalla Bbc, la società cinese ha presto bandito tutti i 30 account citati. «Siamo preoccupati per le accuse», si legge in una nota ufficiale. «Abbiamo intrapreso un’azione tempestiva e rigorosa». Smentita una commissione del 70 per cento, senza però rilasciare dettagli sulla reale cifra trattenuta.