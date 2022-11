TikTok, altro colpo alla privacy: i dati degli europei nelle mani dei cinesi

Non ci sono soltanto balletti divertenti da imitare e video virali: TikTok ha anche un enorme problema di privacy, e questo già si sapeva. Ora però è arrivata una preoccupante conferma: la piattaforma social ha ammesso che i dati dei suoi utenti europei sono accessibili ai dipendenti al di fuori del Vecchio Continente, inclusa la Cina, con tutto ciò che ne consegue a livello politico. Anche perché negli ultimi tempi erano parecchio aumentati i timori delle autorità mondiali, inclusi Usa e Regno Unito, su una possibile ingerenza cinese. La notizia si evince chiaramente dall’aggiornamento della policy sulla raccolta e la archiviazione dei dati degli iscritti, oltre alla raccolta delle coordinate sulla loro posizione: ora viene esplicitato a tutti che queste informazioni sono condivise anche al personale cinese per per garantire che l’esperienza sulla piattaforma sia «coerente, divertente e sicura». I nostri dati però saranno un po’ meno al sicuro: oltre che da Pechino, potranno essere consultati anche da Brasile, Canada e Israele, nonché Stati Uniti e Singapore, dove attualmente sono archiviati i dati degli utenti europei.

Il motivo? Ufficialmente è controllare le prestazioni degli algoritmi

Il responsabile della privacy in Europa di TikTok, Elaine Fox, ha provato a spiegarla così: «Tramite metodi riconosciuti dal Gdpr consentiamo ad alcuni dipendenti all’interno del nostro gruppo aziendale con sede in Brasile, Canada, Cina, Israele, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Stati Uniti, l’accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok». Il motivo? Ufficialmente è quello di controllare alcuni aspetti dell’app, comprese le prestazioni dei suoi algoritmi, che consigliano contenuti agli utenti e rilevano bot. In precedenza TikTok ha pure riconosciuto che alcuni dati degli iscritti sono accessibili ai dipendenti della società madre, ByteDance, in Cina.

L’amministratore delegato Shou Zi Chew ha provato a tranquillizzarci

In una lettera ai senatori repubblicani divulgata a luglio, l’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, aveva cercato di tranquillizzare gli animi, dicendo che si trattava comunque di «dati non sensibili» e che «in nessun caso erano stati condivisi con funzionari del governo cinese». L’aggiornamento per l’Europa scatta il 2 dicembre e arriva in un contesto di forti pressioni politiche sull’uso dei dati generati dall’app, che ha più di un miliardo di utenti in tutto il mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al dipartimento del commercio statunitense di redigere una serie di raccomandazioni per proteggere i dati delle persone negli Stati Uniti da «avversari stranieri». Anche il Comitato per gli investimenti esteri negli Usa, che esamina gli accordi commerciali con le società non americane, sta portando avanti una revisione della sicurezza di TikTok.

Dati usati per lo spionaggio? Difficile. Però avranno l’accesso alla nostra posizione…

Michael Veale, professore associato di diritti digitali all’University College London, ha ricordato che, in base a una recente sentenza dell’Ue, i trasferimenti di dati tra l’Europa e la Cina dovrebbero essere controllati sul tema della sicurezza. In base a una sentenza della Corte di giustizia europea denominata Schrems II, alcuni trasferimenti di informazioni al di fuori dell’Unione devono tenere conto del loro «livello di protezione», con particolare attenzione al possibile accesso delle autorità statali. Veale ha aggiunto di non essere convinto che uno degli obiettivi del governo cinese «sia lo spionaggio dei dati TikTok». Tuttavia, nella sua versione attuale, l’informativa sulla privacy afferma in modo inquietante: «Con la tua autorizzazione, potremmo anche raccogliere informazioni precise sulla posizione, tramite il GPS». Pechino ti vede quando usi TikTok. E non è del tutto chiaro cosa ci voglia fare con quelle informazioni.