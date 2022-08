TikTok Music, arriva l’app di streaming musicale del social network

TikTok si appresta ad entrare nel mondo dello streaming musicale. ByteDance, società madre del celebre social network, ha infatti depositato negli Stati Uniti il brevetto per una nuova app. Si chiamerà, stando alle anticipazioni di The Verge, TikTok Music e intende competere con Spotify ed Apple Music. Consentirà di ascoltare e scaricare i brani preferiti, condividerli con i propri amici e persino creare playlist personali. Ancora ignoti però la data di uscita e l’eventuale prezzo di abbonamento.

A TikTok Music app could challenge Spotify and Apple https://t.co/A2iybF1bq7 pic.twitter.com/I5CEoHiZ8W — The Verge (@verge) July 31, 2022

TikTok Music, caratteristiche e uscita della nuova app di streaming musicale

TikTok rappresenta da anni un ottimo canale tramite cui gli utenti condividono e più volte scoprono nuova musica. Grazie al format dei video brevi, oggi bersaglio di imitazione di Instagram e Youtube shorts con tanto di critiche degli utenti, il social cinese ha reso virali numerosi brani. Oggi però potrebbe approdare direttamente nel mercato dello streaming con un’app personale dedicata. Secondo le prime anticipazioni, la piattaforma consentirà di acquistare e riprodurre brani, realizzare playlist e condividere le hit con i vari contatti. Sarà inoltre possibile interagire con gli utenti tramite commenti o audio e video in live streaming.

ByteDance tuttavia non è nuova a questo tipo di mercato. Nel 2020 aveva lanciato in Brasile, Indonesia e India l’app Resso. TikTok Music dovrebbe condividerne diverse funzionalità tra cui l’accesso alle reti social, l’interazione con una community e la presenza di playlist. Come sottolinea The Information, in America Latina Resso è dotata di un’opzione che consente di ascoltare la versione completa di un brano conosciuto tramite TikTok, mantenendo gli utenti nell’ecosistema ByteDance. Nei tre Paesi, invece, Resso contava 40 milioni di iscritti nel novembre 2021, registrando un aumento del 304 per cento nei 12 mesi del medesimo anno. Un dato in netto contrasto con Spotify, che nelle stesse tre nazioni ha registrato solo un +34 per cento. Intanto, in parallelo TikTok ha lanciato Sound On, servizio di marketing che consente agli artisti un upload diretto dei propri brani sul social network.

