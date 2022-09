TikTok rischia multa di 27 milioni di sterline: violata la privacy dei bambini

TikTok nella bufera. Il social network cinese rischia una multa di 27 milioni di sterline (poco più di 30 milioni di euro) per aver violato la privacy dei bambini. Ad affermarlo, un’indagine dell’Information Commissioner’s Office (Ico), autorità indipendente per la protezione dei dati nel Regno Unito. Al momento si tratta soltanto di conclusioni provvisorie, cui però seguiranno ulteriori sviluppi. Tramite un portavoce, la piattaforma ha respinto le accuse, dicendosi pronta a dimostrare la propria innocenza. Se la multa dovesse concretizzarsi, si tratterebbe dell’importo più alto nella storia dell’Ico, risalente al 2018 ai danni di British Airways.

TikTok avrebbe violato la privacy dei bambini con tre azioni distinte

Secondo quanto riporta il Guardian, l’Ico ha per ora emesso un avviso di intenti, documento ufficiale che precede la multa vera e propria. Il responso si limita infatti solo a una prima indagine, cui seguiranno altre analisi. Secondo l’autorità britannica, il social network cinese avrebbe violato fra maggio 2018 e luglio 2020 la privacy dei bambini con tre azioni distinte e precise. Avrebbe infatti elaborato i dati degli utenti Under 13 senza l’adeguato consenso da parte dei genitori. Non avrebbe inoltre fornito informazioni agli iscritti per il trattamento dei dati sensibili in modo «conciso, trasparente e facilmente comprensibile». Infine, avrebbe fatto uso delle informazioni di categorie speciali, come dati anagrafici, orientamento sessuale, opinioni politiche e credo religioso, senza una base legale. Per questo, l’Ico ha formulato una potenziale multa di 27 milioni di sterline, pari al 4 per cento del fatturato annuo dell’azienda.

NEW: As part of our work to protect children’s privacy, we’ve been looking into where practice isn’t up to our expectations. Our investigation found that TikTok may have breached UK data protection law and could face a fine of £27 million. More: https://t.co/iqcIbTmKw4 pic.twitter.com/NfLilmzbTn — ICO – Information Commissioner's Office (@ICOnews) September 26, 2022

«Vogliamo che tutti i bambini possano apprendere e sperimentare il mondo digitale», ha detto al Guardian John Edwards, commissario per l’informazione. «Devono però farlo con le adeguate precauzioni in termini di riservatezza». L’esperto ha poi aggiunto come tali misure siano a carico delle stesse società fornitrici dei servizi digitali. Un fattore che TikTok non avrebbe soddisfatto. «Valuteremo tutto con maggiore attenzione prima di prendere la nostra decisione finale», ha concluso Edwards. In caso di conferma, si tratterebbe della multa più alta nella storia dell’Ico. Il precedente record negativo appartiene a British Airways, che nel 2018 dovette pagare 20 milioni di sterline per l’hackeraggio dei dati personali di 400 mila clienti.

La replica ufficiale dell’azienda e le multe ai danni dei social network

La replica di TikTok intanto non si è fatta attendere. «Questo avviso di intenti è provvisorio», ha risposto l’azienda tramite un suo portavoce. «Come affermato dalla stessa Ico, al momento non è possibile trarre conclusioni. Sebbene rispettiamo l’autorità, non siamo d’accordo con le opinioni preliminari espresse e intendiamo rispondere formalmente». Tuttavia, non si tratta della prima accusa che il social network cinese affronta nel corso del 2022. A luglio, una società di sicurezza australiana aveva pubblicato un rapporto in cui si sanciva come TikTok avesse raccolto informazioni eccessive dai suoi utenti. Intanto la Ico è al lavoro su un totale di altri 50 servizi online con sei fascicoli aperti. «Il nostro lavoro per proteggere i bambini online implica la collaborazione con le organizzazioni, ma comporta anche azioni di contrasto», ha dichiarato ancora Edwards.

L’accusa nei confronti di TikTok arriva a pochi giorni di distanza dalla multa che ha colpito Meta, costretto a pagare 405 milioni di euro per un utilizzo improprio di Instagram. Il social ha infatti consentito agli utenti adolescenti di creare account che mostravano pubblicamente numeri di telefono e indirizzi e-mail. Invece a maggio l’Ico aveva multato la società di riconoscimento facciale Clearview AI di 7.5 milioni di euro per aver raccolto impropriamente 20 miliardi di immagini degli utenti dai social network.