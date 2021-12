Negli ultimi giorni, sono stati diversi gli istituti scolastici americani che hanno pensato di rafforzare le misure di sicurezza per salvaguardare l’incolumità degli studenti. A spingerli a correre ai ripari la diffusione, su TikTok, di una serie di post in cui si parlava di minacce di sparatorie e agguati dinamitardi, organizzati per assecondare un trend virale sull’app. Materiale che, vagliato dalle forze dell’ordine, si poi rivelato poco credibile.

Tutte le precauzioni adottate dalle scuole

Le intimidazioni circolate sul web hanno, però, preoccupato insegnanti e funzionari scolastici soprattutto per la tempistica. Sono comparse, infatti, all’indomani della sparatoria in una scuola del Michigan costata la vita a quattro persone. Per questo non sorprende il timore degli istituti per l’innescarsi un ipotetico effetto d’emulazione. Negli stati dell’Arizona, del Connecticut, dell’Illinois, del Montana, della Pennsylvania e di New York, nella giornata di giovedì 16 dicembre, le amministrazioni hanno incrementato la presenza della polizia nei dintorni degli edifici scolastici di ogni grado (inclusi asili ed elementari), mentre diversi sono stati i distretti che, per venerdì 17 dicembre, indicata come la giornata nera, hanno scelto di sospendere le lezioni. Tra questi, la Gilroy High School, nella California del Nord che, per prudenza, ha rimandato a gennaio gli ultimi esami programmati prima della pausa natalizia. «Non è stata una decisione facile da prendere», ha comunicato il preside Greg Kapaku in un messaggio alle famiglie.

L’intervento di TikTok

Per parte sua, TikTok è immediatamente intervenuto su Twitter in merito alla vicenda. E, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto di essersi messo a lavoro con gli inquirenti per indagare sull’accaduto e rintracciare i potenziali colpevoli. «Stiamo gestendo la situazione con la massima serietà», si legge nella nota riportata dal Guardian, «Nonostante non siano state trovate prove materiali, ci siamo messi a lavoro per analizzare gli avvertimenti nati o viralizzati su TikTok e faremo il possibile per arginare il pericolo di violenza e chiarire al più presto le cose». Indipendentemente dall’effettiva pericolosità dei messaggi, resta l’enorme gravità del gesto: «Sia che sia stato fatto per scherzo, sia che sia stato fatto con intenzioni serie e malevole, è davvero inaccettabile», hanno dichiarato i funzionari dell’Iowa State Education Association, dell’Iowa Association of School Boards e del comitato School Administrators of Iowa. «Siamo certi che il nostro personale farà di tutto per proteggere i ragazzi ma è innegabile che la questione sia grave».

We handle even rumored threats with utmost seriousness, which is why we're working with law enforcement to look into warnings about potential violence at schools even though we have not found evidence of such threats originating or spreading via TikTok. — TikTokComms (@TikTokComms) December 16, 2021

Cosa dovrebbero fare i social in questi casi

Nonostante piattaforme come TikTok, per legge, non abbiano alcuna responsabilità sui contenuti pubblicati dai loro utenti, in base a quanto previsto dalla Sezione 230 del Communication Decency Act, in molti hanno richiesto un controllo maggiore da parte dei colossi del tech. «Sarebbe improbabile, in caso di sparatoria, imputarne la responsabilità a TikTok», ha sottolineato il professor Jeff Kosseff. «Anche senza il 230, ci sono diversi elementi che impediscono di intentare un processo contro il mezzo attraverso il quale la minaccia è stata resa pubblica. In ogni caso, però, i social possono fare ricorso all’etica e censurare video, foto e messaggi dannosi. E spero davvero adottino presto questa strategia».