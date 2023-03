Perché su TikTok il greco antico è diventato virale

La si potrebbe chiamare la rivincita del greco antico. Per anni relegato a lingua vecchia, accusata di essere inutile e poco contemporanea, ritorna sul podio e non lo fa passando per l’enciclopedia ma per un mezzo, anzi il mezzo social tra i preferiti dei giovanissimi: Tik Tok. Il greco torna sulle bocche dei ragazzi e delle ragazze diventando praticamente virale. A dare il via alla diffusione dell’ultimo trend è un brano di Margherita Vicario, attrice e cantautrice italiana, tratto dall’album Bingo del 2019.

Il greco antico diventa virale su TikTok

La canzone, intitolata Romeo, viene cantata insieme al rapper Speranza: tra i versi si alternano lingue come il francese, l’albanese, il dialetto napoletano e poi lui, il greco antico. La canzone contiene la strofa dove si legge: «Non capiscono, parlo il greco antico e subito dopo Άνδρος κακώς πρασσοντος εκποδών φίλοι». Il significato? Eccolo svelato: «Quando un uomo se la passa male, gli amici lo abbandonano». Il brano poi prosegue con: «Non capiscono, parlo il greco antico» e prosegue con «C’hai paura, eh? Eh, ho fatto il classico (Ahahah)/ Te a malapena distingui un accento grave da un apostrofo (Capra)».

Tra ironia e serietà

Un album, un brano, una strofa e parte la condivisione dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto studenti del liceo e universitari che mostrano la propria cultura sfoggiando il greco antico con la canzone di Margherita. I video si alternano tra chi si prende sul serio e chi si la butta sull’ironico con frasi come «Il mio diploma e la mia laurea servono a qualcosa», «Io che mi vanto di saper cantare questo pezzo perché ho fatto il classico: sempre io laureata in tedesco e russo che ho dimenticato il greco» e ancora «Io che canto questa canzone come se non me ne fossi mai andata dal classico perché prendevo una sufficienza all’anno di greco».