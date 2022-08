Su TikTok le critiche a Gallipoli: «C’è un virus nell’acqua». Il Comune smentisce e querela

Gallipoli è sotto una pioggia di critiche provenienti da TikTok. Tutto nasce dall’alto numero di ragazzi che dopo aver passato qualche giorno in Salento sono tornati a casa. Lì hanno raccontato di aver passato la vacanza con la febbre, in alcuni casi anche alta, accusando occhi rossi, tosse, spossatezza e mal di gola. Un vero e proprio attacco al Comune pugliese, perché con i tamponi a restare negativi e ad escludere quindi il Covid, c’è chi ha ipotizzato potesse esserci un virus nell’acqua. Un’ipotesi subito smentita dall’amministrazione e dagli ospedali, ma che sui social corre veloce. Più di qualsiasi contagio.

Le testimonianze di alcuni turisti: «Credo sia qualche batterio nell’acqua»

Mentre Gallipoli continua a vivere la propria estate con centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia (e non solo), proliferano anche le testimonianza di chi saluta la città. Come quella di una ragazza su TikTok, che dice di aver preso «un virus che non è Covid». Tanti dicono di aver avuto febbre, tosse, mal di gola, ma che i tamponi sono rimasti negativi. A confermarlo è stato anche il Sacro Cuore di Gesù, ospedale in cui si sono riversati decine di giovani e vacanzieri. Tra le testimonianze, però, spuntano anche ipotesi che sembrano delle vere accuse: «Credevo fosse per l’aria condizionata, ma a questo punto credo sia qualche batterio dell’acqua». Sui social i video fanno il giro del web rapidamente e c’è chi addirittura attacca, parlando di Escherichia Coli nelle acque del Salento.

Il Comune di Gallipoli denuncerà i profili

L’amministrazione di Gallipoli ha immediatamente provveduto a controllare la qualità delle acque, non riscontrando alcun problema. Per questo si procederà per vie legali, come spiega anche Rossana Nicoletti, assessore all’Ambiente, su Repubblica: «Abbiamo eseguito tutti gli accertamenti sulla qualità delle nostre acque di concerto con gli organi competenti e possiamo serenamente parlare di una notizia non vera. Anzi le dirò di più. Abbiamo già interpellato il nostro ufficio legale per procedere con una denuncia nei confronti di chi, in modo così frettoloso, ha voluto gettare ombre sulla nostra città e sul nostro splendido mare con un danno d’immagine per la nostra città».