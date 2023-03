TikTok, in migliaia usano un farmaco contro il diabete per dimagrire: l’Aifa lancia l’allarme

Una nuova moda su TikTok sta causando grossi problemi a chi soffre di diabete. Spopola tra i ragazzi la mania di utilizzare un farmaco, l’Ozempic, per perdere peso. I video legati all’uso del medicinale sul popolare social cinese sono sempre di più e stanno veicolando oltre mezzo miliardo di visualizzazioni complessive. Il modello delle clip è semplice: ragazze che dichiarano di aver iniziato a utilizzare l’Ozempic e di aver perso peso, mostrandosi in intimo per far vedere gli effetti. L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, lancia l’allarme attraverso una nota informativa per avvertire i medici, poiché il farmaco in questione è vitale per chi soffre di diabete e ora il rischio è di una grave carenza sul mercato.

I video su TikTok: «Niente ginnastica, solo iniezioni»

Tra i video su TikTok più visti c’è quello di una giovane americana, che in calzamaglia e reggiseno parla della sua esperienza. «Ho iniziato a usare Ozempic da sei settimane», racconta mostrando gli effetti rispetto a un mese e mezzo fa. A chi gli chiede se all’utilizzo del farmaco abbia associato altro per perdere peso risponde: «No, niente ginnastica. Solo iniezioni». Ora Ozempic è introvabile, tanto da costringere le agenzie a lanciare l’allarme.

who wanna try ozempic with me ⁉️ pic.twitter.com/gTmX6q1RH7 — mina (@ciggcals) February 28, 2023

Aifa: «Carenze per tutto il 2023»

Nella nota emessa dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, si legge che «l’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare la domanda attuale». Il farmaco è prodotto dalla danese Novo Nordisk e dal 2017 viene utilizzato nella notta al diabete di tipo 2. Viene iniettato una sola volta a settimana e da quando la casa farmaceutica ha capito che i pazienti perdevano peso il suo utilizzo è cambiato. Italia e Francia sono i Paesi europei in cui si registra la maggiore carenza, tanto che Parigi ha deciso di aumentare i controlli sulla distribuzione.

Di Cianni: «Diabetici rischiano di dover cambiare cura»

Spiega il problema legato alla carenza del farmaco Graziano Di Cianni, presidente dell’Associazione medici diabetologi. «L’effetto dimagrante è molto utile nel diabete, perché molto spesso la condizione è associata a obesità. La somministrazione di Ozempic tra l’altro è molto semplice, con una penna dotata di un ago molto sottile. Ma già ho avuto i primi pazienti che hanno dovuto cambiare cura». Chi soffre di diabete, quindi, rischia «di dover cambiare cura, con tutti i disagi che ne conseguono. Sappiamo dai social che il medicinale viene usato, con grave rischio, anche da persone anoressiche che vogliono perdere ulteriormente peso, sfruttando la capacità della molecola di ridurre il senso di fame».