TikTok, la nuova challenge della cicatrice francese»: cos’è e quali sono i rischi

É denominata «cicatrice francese» la nuova challenge di TikTok che si è diffusa sia in Francia che in Italia. Ad accorgersi delle cicatrici e dei pizzicotti che si infliggevano i ragazzi sono state le presidi di due scuole di Bologna. Preoccupate per i numerosi segni che vedevano impressi sui volti degli studenti del loro complesso scolastico, hanno lanciato l’allarme.

Cos’è la challenge di TikTok «cicatrice francese»

Chi partecipa si provoca con un pizzicotto un segno visibile sul volto e poi lo posta sul famoso social network dedicato ai video con l’adeguato hashtag. Si fa stringendo a forbice tra le dita la pelle delle guance, altezza zigomo, fino a farsi venire un livido rosso fuoco che rapidamente tende al blu. Allarmanti i commenti che compaiono sotto i filmati, dove alcuni giovani scrivono suggerimenti per procurarsi ferite più visibili e altri chiedono: «A me rimane solo la chiazza rossa, come si fa a far uscire la striscia più netta?».

In pochissimi giorni, su TikTok sono stati realizzati tantissimi video che hanno raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni. Il rischio principale è che queste cicatrici a lungo andare non scompaiano più dopo pochi giorni, bensì rimangano impresse per diverso tempo. Il primario di dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Giampiero Girolomoni, ha infatti spiegato che tra le prime conseguenze del gesto c’è la rottura dei capillari: «L’inestetismo può rimanere sotto forma di macchie rosse-violacee e, per mandarle via, ci vogliono da alcuni giorni fino a diversi mesi».

I casi in Italia

I casi si stanno propagando in diverse aree del nostro paese. Oltre alla già citata Bologna, anche a Verona la preside della scuola media Mario Mazza ha allertato i genitori con una circolare: «Invito le famiglie a vigilare sull’utilizzo della rete e a collaborare affinché si smetta di dare tanta importanza a contenuti di questo tipo». Sempre in Emilia, sono già stati registrati almeno 10 studenti a San Donato e 12 a Savena. La cicatrice è arrivata di recente anche in una scuola di Argelato e la macchia dei giovani che partecipano alla sfida potrebbe presto allargarsi.

Cosa sono le challenge su TikTok

Sul social network cinese, le challenge non sono altro che delle sfide. Non è la prima volta che proprio da TikTok partano delle iniziative di questo genere, a volte anche molto pericolose.Nel settembre 2022, ad esempio, andava di moda la challenge nella quale bisognava cuocere un pollo in uno sciroppo per la tosse. In quel caso l’agenzia per il farmaco degli Stati Uniti è dovuta intervenire per mettere in guardia gli utenti, giovani ma non solo, sui possibili rischi concreti per la salute che poteva provocare questo esperimento.

La scorsa estate, invece, era comparso su TikTok l’hashtag «boilersummercup», una sfida dove i ragazzi, per guadagnare più punti (che garantiva loro un ingresso o un drink gratis in discoteca), dovevano cercare di conquistare o baciare le ragazze più grosse del locale (o della spiaggia).