TikTok, Berlusconi spopola tra i giovani: numeri triplicati rispetto a Meloni

È Silvio Berlusconi show su TikTok (o TikTokTak, come vorrebbe chiamarlo lui), dove in meno di un giorno il leader di Forza Italia ha già totalizzato quasi 335 mila seguaci. Il suo primo video, quello in cui invitava i giovanissimi a iscriversi al canale, ha raggiunto e superato le 5 milioni di visualizzazioni.

TikTok, il successo di Berlusconi

Un successo senza eguali tra i leader politici italiani, quasi tutti sbarcati sulla piattaforma social con l’obiettivo di conquistare il voto dei più giovani. Tra chi si è iscritto solo di recente in vista delle elezioni e chi è ha invece aperto un canale diverso tempo fa, il Cavaliere sembra essere quello più popolare e in grado di fare i numeri più alti nel minor tempo.

Ciao ragazzi,

eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino: parleremo e discuteremo del vostro #futuro. Seguitemi 👉🏻 https://t.co/sh17xqzpeH pic.twitter.com/4Bfz7cxto7 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 1, 2022

Osservando i dati aggiornati alle 11 di venerdì 2 settembre, emerge infatti che, in un solo giorno, 334,4 mila utenti hanno iniziato a seguire il suo profilo e, con soli tre video, ha ottenuto 674 mila like. Ma, ancora più clamoroso, il primo post in cui annunciava l’iscrizione a TikTok conta 5,4 milioni di visualizzazioni, seguito dal secondo, in cui ha allietato gli iscritti con una delle sue barzellette più celebri, che è stato visto 2,4 milioni di volte. Numeri ben lontani da quelli di Matteo Renzi, approdato sulla piattaforma nei suoi stessi minuti, che si è fermato a 18 mila seguaci, 48,3 mila like e 833 mila views del primo video (nemmeno da paragonare l’account ufficiale del Partito Democratico, con poco più di 1.550 follower).

Il confronto con Meloni e Salvini

Ma, soprattutto, distanti da quelli dei suoi alleati di coalizione che sono presenti sul social da molto più tempo. Giorgia Meloni, per esempio, che stando ai sondaggi dovrebbe essere la presidente del partito più votato, sembra non spopolare tra i giovani tanto da aver raccolto, in sei mesi, poco più di 108 mila follower. Osservando le visualizzazioni dei suoi video, accanto a quelli (pochi) con numeri vicini al milione, molti non raggiungono nemmeno quota 100 mila. Discorso diverso per Matteo Salvini, un “veterano”, che ha superato il mezzo milione di iscritti (545 mila) e totalizzato 7 milioni di like. Va specificato però che il leader della Lega è sbarcato sulla piattaforma a novembre 2019 e ha quindi avuto quasi tre anni per raggiungere queste cifre. Che Berlusconi, se la tendenza verrà confermata nei prossimi giorni, ci metterà poco a raggiungere e superare.

