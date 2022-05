Mattarella per i Borghi più belli d’Italia, nuove Land Rover per la GdF e festa sul Tevere per l’Ucraina: le pillole del 12 maggio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell’Associazione de I Borghi più belli d’Italia, guidata dal presidente Fiorello Primi, e composta dai membri del consiglio direttivo. L’incontro si è svolto in occasione del ventesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione, nata nel 2002 all’interno dell’Anci. Sono oltre 900 i comuni che hanno fatto richiesta di adesione alla rete ma, attraverso un rigido sistema di selezione, solo 334 sono stati ammessi come borghi più belli d’Italia. Per Primi, sindaci e amministratori sono «fortemente e convintamente impegnati nel garantire il massimo livello possibile di accoglienza e ospitalità e di cura del patrimonio culturale e delle tradizioni. Attività fondamentali per aiutare, attraverso i flussi turistici e la vendita delle produzioni tipiche dell’artigianato e dell’agricoltura, le comunità a continuare a vivere all’interno dei borghi».

Arrivano 50 Land Rover Defender per la Guardia di Finanza

Il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, generale di divisione Francesco Greco, e il ceo di Jaguar Land Rover Italia Marco Santucci, nella sede del Comando Generale della GdF a Roma hanno partecipato alla cerimonia di consegna di 50 autovetture Land Rover modello Defender che entreranno a far parte del parco veicoli delle Fiamme Gialle. Nel corso di questi anni, diversi modelli Land Rover hanno affiancato le operazioni e le missioni degli uomini delle Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, che anche grazie a questi mezzi hanno garantito un non comune apporto in occasione, tra l’altro, di tragiche circostanze, fra le quali il terremoto dell’Aquila del 2009. La collaborazione fra Land Rover e Guardia di Finanza, tra le prime amministrazioni pubbliche ad acquistare veicoli attraverso un bando di gara europeo, è iniziata ufficialmente nel 1994, con la fornitura di Defender, Discovery e Freelander, ma già due anni prima, quando divenne preoccupante il fenomeno delle auto blindate che al Sud i contrabbandieri utilizzavano come arieti per forzare posti di blocco, si decise di utilizzare alcune Defender, con funzioni di ricognizione e anti-speronamento. Per Santucci, «contribuire al benessere e al supporto della collettività è uno dei principi valoriali che intrinsecamente appartengono al Dna di Land Rover e che, in termini di visione, condividiamo con la Guardia di Finanza. Siamo molto felici e orgogliosi di poter continuare questa ultradecennale collaborazione e di essere al fianco di chi, da sempre, è quotidianamente in prima linea su molteplici fronti e che, anche grazie ai nostri mezzi, è in grado di essere sempre al fianco degli italiani».

Fotografi e costruttori

Nel Museo dell’Ara Pacis, cerimonia di premiazione del concorso fotografico della Fondazione Almagià dedicato a “Roma Sport Architettura” e realizzato in collaborazione con Ance Roma – Acer, ovvero l’associazione che riunisce i costruttori romani. Protagoniste delle foto vincitrici geometrie di edifici e impianti romani, dall’Eur al Foro Italico all’Esquilino, che incorniciano salti, tuffi e scatti atletici, ma anche campi e piattaforme dove è possibile praticare attività sportive. «Il dinamismo dello sport, le evoluzioni delle architetture e la staticità di una Fotografia. Tre forme di arte così diverse eppure assieme così armoniose. Il quinto concorso della Fondazione Almagià nasce dalla voglia di riportare lo sguardo sulla bellezza della nostra città», ha detto Charis Goretti, presidente della Fondazione Almagià, sottolineando il valore della «rigenerazione urbana» e delle «nuove progettazioni». E «lo sport ha un valore che travalica il mero gesto atletico. Allo stesso modo, immaginare il futuro di una città e dare forma concreta ai progetti va oltre il semplice costruire: è pensare a cosa potrà svilupparsi per l’individuo e la collettività», ha rilevato Antonio Ciucci, presidente di Ance Roma – Acer: nella Capitale «sono circa 200 gli impianti sportivi pubblici che richiederebbero lavori di manutenzione. Recuperarli e valorizzarli è una necessità che chi ama la città avverte, per moltiplicare opportunità di socialità e benessere a disposizione dei cittadini». I vincitori sono stati selezionati da una giuria presieduta dalla presidente della Fondazione Almagià, Goretti, e composta dal presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma Alessandro Panci, oltre che dai fotografi Aldo Feroce, Moreno Maggi e Serena Vittorini.

Gianluca Guidi, il Tevere e l’Ucraina

Si chiama “Total Performing 7 Arts for Peace – Festa delle 7 arti”, l’iniziativa che sabato a Roma vedrà protagoniste arte contemporanea, sport e ambiente. Bambini ucraini e allievi delle scuole Montessori e dell’Accademia Nazionale di Danza coloreranno 12 tele lunghe 120 metri, appoggiate sulla riva sinistra del fiume Tevere, ballandoci sopra insieme alla ballerina ucraina Anastasia Kuzmina e ai danzatori del Movimento Popolare Sportivo Italia: al ritmo di tutte le musiche del mondo dipingeranno la parola дети che vuol dire “bambini”. Lungo l’elenco delle iniziative ideate da Francesca Chialà: dal battello sul Tevere la cantante Cinzia Tedesco interpreterà in chiave jazz l’inno ucraino. L’attore, regista e cantante Gianluca Guidi, farà un omaggio al compositore Armando Trovajoli, con Quattro palmi di terra in California, dalla commedia musicale Ciao Rudy di Garinei e Giovannini, accompagnato al pianoforte dal Pino Jodice. L’attore Rodolfo Corsato, accompagnato da Enrico Cresci e Marta Forcellati, reciterà La bomba del poeta statunitense Gregory Corso. Faranno parte dell’evento l’esibizione della performer cinese Jing Paris Artist, l’esposizione lungo la riva di sette code di sirene realizzate dallo studente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Alexander Buratti indossate dalle studentesse dell’Accademia e la poltrona Habemus realizzata dall’art designer

Simona Baldacchini che sarà posizionata alla testa delle 12 tele. Per l’occasione sarà ripulita la riva sinistra di Piazza Tevere grazie alle associazioni ambientaliste Legambiente, MareVivo, TevereDay, il coinvolgimento dei cittadini e il supporto delle Istituzioni e l’evento si svolgerà nello stesso giorno della manifestazione storica di Legambiente, Spiagge e fondali puliti, la campagna dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. E molto altro ancora. L’evento è prodotto dalla Italy Foundation e promosso dall’Associazione Tevereterno, con il Patrocinio della Prefettura di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale, di Rai per il Sociale, del Coni, della Federazione Italiana Canottaggio e delle Federazione Italiana Taekwondo.