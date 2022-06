Maria Elena cerca su TikTok la madre biologica: «Avevi 15 anni»

Maria Elena Lombardo ha 24 anni e il suo volto, grazie a un video su TikTok, sta diventando famoso tra social e giornali. Ma non c’entra alcun balletto, né canzoni o frasi comiche. La giovane, nata a Imperia, ha lanciato un appello tramite il famoso portale utilizzato soprattutto dalle nuove generazioni per ritrovare la propria madre biologica. Lei, infatti, è nata il 12 dicembre 1997 ed è stata adottata un mese dopo. La ricerca non ha alcun fine se non quella di conoscere quella «bambina 15enne» che l’ha messa al mondo quasi 25 anni. E ora in tanti sperano che questa storia possa vivere un lieto fine, con le due a conoscersi a distanza di tanti anni.

@mariontheclouds Pubblico questo video solo perché credo nel potere dei social e della condivisione. Magari non arriverà mai a nessuno, però ci provo. Vorrei solo dirti grazie. Nulla di più. Grazie perché sei stata la prima persona al mondo ad avermi amata e che ha compiuto per me il gesto più bello di tutti. Mi hai fatto il regalo più bello di tutti. Quindi, chiunque tu sia, semplicemente grazie. Una bimba che ti deve tanto. ♬ Metamorphosis (Longer Version) v2 – Danilo Stankovic

Maria Elena: «Ringrazio chi mi ha messa al mondo»

Nata a Imperia nel dicembre del 1997, Maria Elena Lombardo è stata poi adottata e non ha mai conosciuto quella ragazza minorenne che l’ha partorita di nascosto in ospedale. Lo racconta lei stessa sfruttando il grande potere mediatico di TikTok nel tentativo di trovarla, ora, dopo quasi 25 anni. «Oggi voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo. Era il 12 dicembre del 1997 quando nasco a Imperia. A gennaio finalmente vengo adottata da una famiglia meravigliosa: la mia mamma e mio papà mi hanno dato tutto l’amore, che un bimbo può desiderare nella vita e non li ringrazierò mai abbastanza», ha raccontato la ragazza.

Maria Elena: «Non mi manca niente, vorrei solo conoscerla»

La 24enne prosegue: «La vorrei conoscere per parlarle, ma niente di più. Non ho intenzione di intraprendere un rapporto: se non se la sente, la capisco. Io ho la mia famiglia, la mia mamma e il mio papà, non mi manca niente. Conoscerla sarebbe solo quel pezzo in più del puzzle mancante». Durante il racconto ha spiegato cosa l’ha spinta a cercare e le risposte che ha trovato, fino ad arrivare all’incontro con un’infermiera «che si ricordava bene di me». Lei le ha detto di ricordarsi «cosa è successo quel dicembre, si ricorda di una bambina di 15 anni che venne in ospedale di nascosto dai genitori, perché appunto aveva scoperto di essere incinta. Una bambina di 15 anni alla quale più volte è stato proposto di abortire, perché quella era la strada più semplice, ma lei ha sempre rifiutato». Maria Elena poi conclude: «Ci sarebbero tante cose che ti vorrei chiedere, ma capisco anche che tu non voglia o non possa. Se stai guardando questo video in questo momento vorrei semplicemente dirti grazie».