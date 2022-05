Tik Tok a pagamento: come abbonarsi?

Su Tik Tok arrivano gli abbonamenti a pagamento. Il social network ha annunciato un programma di Live Subscription che consentirà agli utenti di supportare i creator pagando in cambio di contenuti esclusivi. Ecco come funzionerà e come sarà possibile abbonarsi.

Tik Tok a pagamento: come funzionerà?

L’app usata dai giovanissimi ha annunciato l’arrivo degli abbonamenti a pagamento. Si tratta di un programma di Live Subscription che è già in funzione su un’altra piattaforma popolare: Twitch. Qui gli iscritti possono supportare i loro streamer preferiti con le sub, ossia abbonamenti mensili ai canali, che vanno da un minimo di 4,99€ a 24,99€ al mese. Nel frattempo, anche Instagram ha annunciato di aver iniziato a testare un modello di abbonamento a pagamento. Un sistema che potrebbe consentire ai creator di addebitare alle persone la visualizzazione dei loro contenuti.

Ma cosa sono le Live Subcription di Tik Tok? È un programma che consente agli spettatori di pagare per iscriversi ai live streamer preferiti. In cambio ottengono alcuni vantaggi come chat per soli abbonati, emoticon, adesivi e badge che li differenziano dai non abbonati. Il programma sarà lanciato in versione beta il 26 maggio. Per i TikToker che vi aderiscono gli abbonamenti rappresentano una fonte di guadagno più sicura e prevedibile.

Finora fare soldi con l’app non è stato semplicissimo, anche se alcuni degli influencer e TitkToker più famosi già guadagnano milioni di dollari grazie alla piattaforma. Oltre alle entrate pubblicitarie e alle affiliazioni, i TikToker che fanno dirette streaming possono contare su un sistema di donazioni, tramite valuta in-app che può essere scambiata con denaro reale. Con gli abbonamenti a pagamento, però, diventa tutto più semplice: gli spettatori vengono fatturati ogni mese e i guadagni vanno nelle tasche dei creator.

Come ci si abbona?

Per offrire o acquistare un abbonamento a pagamento su TikTok bisogna avere almeno 18 anni. Inoltre i creator possono proporre abbonamenti solo se hanno almeno 1.000 follower. La società avvisa che tutti gli utenti devono seguire le Linee guida della community e non sollecitare regali o offrire incentivi per i regali.

“L’abbonamento LIVE è un’estensione dei nostri sforzi per creare opportunità di monetizzazione diversificate per i creatori che soddisfino una vasta gamma di esigenze dei creatori”, ha comunicato Tik Tok sui social. “L’abbonamento LIVE offre ai creatori l’opportunità di aumentare i propri guadagni continuando a far crescere la propria comunità e offre anche alle comunità coinvolte l’opportunità di ringraziare regolarmente i propri creatori preferiti”.

I vantaggi per gli abbonati sono:

Badge abbonati : gli abbonati ricevono badge che vengono visualizzati accanto al loro nome sul loro profilo e aggiornati nel tempo

: gli abbonati ricevono badge che vengono visualizzati accanto al loro nome sul loro profilo e aggiornati nel tempo Emoticon personalizzate : gli abbonati hanno accesso a emoticon esclusive progettate su misura dai creatori da utilizzare durante le sessioni LIVE per riunire la community e rendere le dirette più vivaci

: gli abbonati hanno accesso a emoticon esclusive progettate su misura dai creatori da utilizzare durante le sessioni LIVE per riunire la community e rendere le dirette più vivaci Chat per soli abbonati: quando la chat per soli abbonati è attiva, i TikToker e i loro abbonati hanno accesso esclusivo l’uno all’altro, migliorando una connessione ancora più personale tra creator e spettatore.

Quanto costa l’abbonamento su TikTok?

TikTok, app di proprietà della cinese ByteDance Ltd, non ha fornito ulteriori dettagli sui suoi piani di abbonamento e sui costi. Secondo TechCrunch, il prezzo degli abbonamenti TikTok Live sarà paragonabile ai pacchetti Twitch, che partono da $ 4,99 al mese fino a $ 24,99 al mese.