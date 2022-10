Ti va di stare bene: testo e significato della nuova canzone di Ultimo

Ti va di stare bene è il nuovo singolo di Ultimo, uscito oggi, 28 ottobre, e annunciato direttamente dall’artista sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ultimo torna con una canzone intensa, dove l’amore è totalizzante e si chiede all’altra persona se vuole essere felice, o semplicemente stare bene insieme.

Ti va di stare bene: il testo della nuova canzone di Ultimo

E certo che la vita è strana

cammino e ti ritrovo qui

sei sempre tu ma sei cambiata

il tempo vedi fa così

e certo che l’amore è un’arma

lo percepisco dentro te

tu sai cosa a me mi calma

e sto in piedi lo decidi te

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se a fianco ci sei tu

ti va di stare bene?

Certo che la vita è strana

arriva quando arrivi tu

e certo che qualcosa cambia

se vivi e non sorridi più

e certo che perdo la calma

lo specchio sembra una tv

lo osservo e sembra che ti manca

il mondo che avevamo e non c’è più

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se a fianco ci sei tu

se a fianco ci sei tu

se a fianco ci sei tu

E dimmi cosa pensi

delle cose che ami e che perdi

solo per restare fermi

sono sotto che fai, scendi

e dimmi cosa perdi

voglio amarti, cosa pensi?

sono sotto amore, scendi

mi chiedevo se ti va

Ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se a fianco ci sei tu

ti va di stare bene?

Il significato della nuova canzone di Ultimo

Il singolo, per Ultimo, esprime la potenza di un sentimento d’amore nei confronti di un’altra persona. Questo amore non può fare a meno di far stare bene chi lo prova. Il brano chiede idealmente all’altra persona se vuole essere felice grazie all’amore che si prova, in una ballata pop.

