Ti spedisco in convento 3: cast, quando esce e dove vederlo

La stagione numero 3 di Ti spedisco in convento Italia ripartirà su Real Time domenica 9 aprile 2023, in prima serata alle 21.10. In anteprima su Discovery+, invece, le puntate saranno disponibili dal 2 aprile 2023 ed anticiperanno di una settimana la messa in onda su Real Time. Il fulcro del programma è rimasto invariato: 5 ragazze, tra i 19 e i 20 anni, a loro insaputa si troveranno a vivere insieme a delle suore in un convento. Le partecipanti dovranno rinunciare a tutte le comodità e ai social per vivere un’esistenza più semplice.

Ti spedisco in convento 3: il cast

Queste le cinque ragazze che vivranno a stretto contatto con le suore del convento:

Dayanna : ha 20 anni, vive a Roma ed è soprannominata Ariel per via dei lunghi capelli rossi. Ama la discoteca e adora bere alcol. Il suo sogno è diventare una influencer.

Beatrice : ha 19 anni, è cresciuta a Torino ma vive a Monte Carlo. Frequenta l'Università del Lusso. Ama i gioielli e lo champagne.

Lucy : ha 19 anni, è di origini cinesi e vive in Sicilia. Le piace frequentare i rave con il fidanzato. Vive un presente sregolato senza avere le idee chiare sul futuro ed ama i tatuaggi.

Francesca : ha 19 anni e vive in provincia di Brescia. È una ragazza ribelle che vive di eccessi.

Tezeta: ha 20 anni ed è di Milano. È una ragazza molto pigra con pochissime passioni, vive di shopping e aperitivi con gli amici.

Queste invece le suore battistine che le accompagneranno:

Suor Lina : ha 71 anni ed è la Superiora Generale della Congregazione, una sorta di guida per il convento.

Suor Maria Pina : fa la preside in una scuola e ha 60 anni. Spiritosa ma autorevole, tra tutte le suore è quella che riesce meglio ad entrare in relazione con le ragazze.

Suor Bozena : ha 45 anni, insegna religione ed è responsabile della casa dove vivono le Suore Universitarie. Ama molto ballare.

Suor Luzziane : è la più giovane del convento, ha 33 anni ed è laureata in Giurisprudenza. Si occupa dell'amministrazione di tutta la congregazione e, come segno particolare, le piace organizzare feste.

Suor Gilda : ha 67 anni e lavora nell'ufficio contabilità. È brava ad ascoltare e sarà il supporto delle concorrenti.

Suor Carmelita: ha 76 anni e si occupa dell'accoglienza degli ospiti nella casa vacanze e di distribuire caramelle.

Ti spedisco in convento 3: dov’è ambientato

Ti spedisco in convento Italia andrà in onda in quattro puntate e, in questa edizione, il set è vicinissimo al Vaticano. In particolare, il format è girato all’interno del convento delle suore di San Giovanni Battista. Qui le 5 ragazze si ritroveranno a vivere nel convento insieme alle suore battistine. Il programma può essere considerato una sorta di esperimento in quanto le ragazze protagoniste non sanno che il reality si svolgerà all’interno di un convento.