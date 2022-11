Ti presento i miei stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Jay Roach dirige Ben Stiller e Robert De Niro in Ti presento i miei, in onda stasera 24 novembre alle 21.20 su Italia 1. La trama vede un infermiere di Chicago pronto a chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Scopre che, per tradizione familiare, dovrà chiedere la mano al padre per avere il suo benestare. Il rapporto stenta però a decollare, tanto da dare vita a numerosi imprevisti dal tono tragicomico. Nel cast Owen Wilson, Teri Polo e Blythe Danner. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il film in onda stasera 24 novembre su Italia 1 ha come protagonista Greg Fotter (Ben Stiller), un infermiere di Chicago pronto al grande passo. Intende sposare la fidanzata Pam Byrnes (Teri Polo), ma le improvvise nozze della sorella di lei lo costringono a rimandare. Mentre sono in viaggio per il matrimonio a New York City, Greg inizia a pensare a come chiedere la mano della sua ragazza. Sa che, per tradizione di famiglia, dovrà chiedere il permesso al padre Jack (Robert De Niro), che tuttavia non ha mai conosciuto. Decide così di portare l’anello con sé, convinto che non esista occasione migliore per avere l’attenzione di tutti.

Una volta a New York, Greg si ritrova di fronte una famiglia perfetta. Jack va amorevolmente d’accordo con la moglie Dina (Brythe Danner) e persino il rapporto con Pam e gli altri due figli Danny (Jon Abrahams) e Debby (Nicole DeHuff) è idilliaco. Per di più, i Byrnes sono molto affezionati a Sfigatto, felino di casa cui Jack ha persino insegnato a usare il water per i suoi bisogni fisiologici. La situazione mette subito in imbarazzo Greg, il cui umorismo contribuisce solo a renderlo più inviso all’intera famiglia. Tutto peggiora quando i Byrnes si recano, assieme a Greg, a casa di Kevin (Owen Wilson), ex fidanzato di Pam e testimone alle nozze della sorella. Ricco e fervente cattolico, sembra avere tutto quello che Greg non potrà mai avere agli occhi della sua futura famiglia.

Ti presento i miei, 5 curiosità sul film stasera 24 novembre 2022 su Italia 1

Ti presento i miei, il rapporto di De Niro con il gatto

Una volta sul set, Robert De Niro si affezionò talmente tanto a Sfigatto da giocarci continuamente. Come riporta Imdb, penso persino di occuparsi personalmente dell’addestramento del felino, salvo poi desistere per insufficienza di tempo. Chiese persino al regista di scrivere più scene con lui, al fine di poter trascorrere quanto più tempo possibile assieme.

Ti presento i miei, il mancato casting di Christina Ricci

Il casting iniziale sarebbe dovuto essere ben diverso rispetto a quello poi ufficializzato. Per il ruolo di Pam si pensò a Christina Ricci, celebre per aver interpretato Mercoledì ne La famiglia Addams del 1991 e Kat in Casper quattro anni dopo. Christopher Walken invece sarebbe dovuto apparire nei panni di Jack, qualora De Niro avesse rifiutato la parte.

Ti presento i miei, la versione differente da mostrare sugli aerei

Il film di Roach presenta due versioni differenti, una per il cinema e una per la visione sugli aeroplani. Sui voli di linea è infatti assente la scena in cui Greg, trovandosi sull’aereo per New York City, improvvisamente urla «Bomba!» scatenando il panico tra i passeggeri.

Ti presento i miei, riconoscimenti e incassi

Realizzato con un budget di 55 milioni di dollari, Ti presento i miei ha sestuplicato i ricavi. Secondo i dati ufficiali Mojo Box Office, ha infatti totalizzato 330 milioni a livello mondiale, di cui 166 solo negli States. Ottima anche la risposta della critica, che ha premiato De Niro con la nomination ai Golden Globes come “Miglior attore in un film commedia o musicale”. Su Rotten Tomatoes vanta l’84 per cento di recensioni positive con un indice di gradimento del pubblico del 79 per cento.

Ti presento i miei, la saga con i due sequel

Il successo del film ha convinto la produzione a dare vita a una vera e propria trilogia cinematografica con lo sfortunato Greg di Ben Stiller. Nel 2004 uscì infatti Mi presenti i tuoi? che racconta l’incontro fra i genitori del protagonista, che abitano a Miami, e quelli della fidanzata Pam. Sei anni dopo, nel 2010, è infine uscito il terzo e ultimo capitolo della saga, Vi presento i nostri. Con un matrimonio felice e due gemelli, la vita di Greg sembra andare a gonfie vele ad eccezione del rapporto burrascoso con Jack.