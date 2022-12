Sono bastati due tweet per infiammare il popolare social network. I protagonisti sono stati l’ex kickboxer americano Andrew Tate, tornato su Twitter dopo il ban ricevuto negli anni scorsi, e l’attivista Greta Thunberg. L’ex lottatore classe 1986 non ha perso tempo ed è subito tornato a commentare e a pubblicare argomenti discussi. Così ha deciso di stuzzicare la giovane attivista, che non ha esitato e gli ha risposto per le rime. Soddisfatto soprattutto il popolo di Twitter, che ha commentato la vicenda sostenendo la giovane, che ha «blastato» l’avversario, mandandolo al tappeto con poche parole. Lui le chiede dove poterle inviare l’elenco completo delle sue auto. Lei risponde «all’indirizzo [email protected]».

Tate a Thunberg: «Ciao Greta, ho 33 auto. Ti mando l’elenco»

Andrew Tate ha voluto stuzzicare Greta Thunberg, forse pensando che la giovane non avrebbe mai risposto. L’ex kickboxer scrive: «Ciao Greta Thunberg. Ho 33 auto. La mia Bugatti ha un quad turbo w16 8.0L. Le mie DUE Ferrari 812 Competizione hanno 6.5L v12. Questo è solo l’inizio. Per favore dammi il tuo indirizzo e-mail in modo che io possa inviare un elenco completo della mia collezione di auto e le rispettive enormi emissioni». Il tutto corredato da una foto dimostrativa in cui lo stesso Tate è al fianco di una delle sue auto di lusso. Il tweet è stato visto da 30 milioni di persone, soprattutto dopo la risposta secca dell’attivista.

E Greta Thunberg, qualche ora più tardi, ha risposto. «Sì, illuminami», esordisce sarcasticamente l’attivista, seguita su Twitter da 4,9 milioni di follower. Poi arriva l’affondo: «Puoi scrivermi all’indirizzo mail [email protected]». In appena un’ora dalla pubblicazione si sono riversati centinaia di migliaia di utenti. Tanti hanno applaudito la risposta di Greta Thunberg, ridendo e sbeffeggiando Tate, rimasto vittima della sua stessa provocazione. E non è nemmeno la prima volta che lo statunitense se la prende con la giovane svedese, sempre ostentando le proprie ricchezze, in contrapposizione ai dettami dell’attivista sulla salvaguardia dell’ambiente.