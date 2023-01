Thor: Ragnarok stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Taika Waititi dirige Chris Hemsworth in Thor: Ragnarok, film del 2017 stasera 22 gennaio alle 21.30 in prima visione su Canale 5. Il film si inserisce all’interno della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron. La trama si concentra ancora una volta sul dio norreno del tuono Thor, figlio del padre di tutti Odino, ormai capace di superare le divergenze con il fratellastro Loki. Quando la perfida Hela, sorella di cui non aveva memoria per una lunga prigionia, si presenta per sfidarlo, dovrà salvare Asgard dal Ragnarok, la mitologica fine del mondo. Nel cast anche Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Anthony Hopkins e Mark Ruffalo. In italiano, Hemsworth ha la voce di Massimiliano Manfredi. Gli altri doppiatori sono David Chevalier (Hiddleston), Roberta Pelini (Blanchett) e Dario Penne (Hopkins). La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Tutti i film dei Marvel Studios sono anche visibili sulla piattaforma Disney+.

Thor: Ragnarok, trama e cast del film stasera 22 gennaio 2023 su Canale 5

La narrazione del terzo capitolo della saga di Thor prende avvio due anni dopo la battaglia di Sokovia vista in Avengers: Age of Ultron. Il duo del tuono ha vagato nell’universo per trovare le gemme dell’infinito, gli artefatti che consentono il controllo di tutto. Ora è però prigioniero del demone Surtur, il quale gli rivela che Odino (Anthony Hopkins) ha lasciato Asgard. La patria degli dei ha le ore contate, poiché presto sopraggiungerà la fine del mondo, il Ragnarok. Dopo essersi liberato, Thor si ricongiunge con il fratello adottivo Loki (Tom Hiddleston) e torna sulla Terra per incontrare Dottor Strange (Benedict Cumberbatch). Con l’aiuto dello stregone infatti rintraccia suo padre Odino in Norvegia, ma lo ritrova ormai prossimo alla morte. Prima di raggiungere il Valhalla, il padre di tutti rivela che la sua dipartita libererà Hela (Cate Blanchett), sorella di Thor che tentò di sovvertire l’ordine delle cose per la sua brama di potere.

Come annunciato, poco dopo l’ultimo respiro di Odino la dea dei morti sopraggiunge sul posto. Con i suoi incredibili poteri distrugge Mjolnir, il martello di Thor e sua principale arma in battaglia, e conquista Asgard con l’aiuto del lupo Fenrir. Il dio del tuono e Loki fuggono appena in tempo, ma finiscono nelle mani prima di Valchiria (Tessa Thompson) e poi di un uomo noto come Gran Maestro (Jeff Goldblum), avido burattinaio che gestisce un’arena gladiatoria. Qui Thor incontra il vecchio amico Bruce Banner (Mark Ruffalo), ormai quasi stabilmente nei panni di Hulk. Le prime scaramucce, dovute a un passato poco cordiale fra i due, saranno da anticamera per un’alleanza che sovvertirà il potere di Hela. Il Ragnarok è però ineluttabile e molto presto gli dei norreni dovranno trovare una nuova casa.

Thor: Ragnarok, 5 curiosità sul film stasera 22 gennaio 2023 su Canale 5

Thor: Ragnarok, l’allenamento di Chris Hemsworth

Nei panni del dio norreno Thor c’è ancora una volta Chris Hemsworth, che lo ha interpretato dall’ormai lontano 2011 nel film di Kenneth Branagh. Per riprendere la forma fisica necessaria, l’attore ha dovuto sottoporsi a un rigido allenamento. Ha seguito una dieta da 6 mila calorie al giorno e si è allenato per sei o sette volte alla settimana. Imdb riporta che ha acquisito ben 27 chilogrammi di muscolatura.

Thor: Ragnarok, Cate Blanchett ha accettato grazie al figlio

Fra i volti nuovi del terzo capitolo sul dio del tuono c’è Cate Blanchett, interprete di Hela, figlia primogenita di Odino. Un ruolo singolare per l’attrice, che solitamente ha abituato il pubblico ad altri generi. Ha infatti detto di aver accettato la parte per accontentare i suoi figli, grandi fan dei Marvel Studios. In particolare, il minore Ignatius Martin Upton appare anche in un breve cameo.

Thor: Ragnarok, l’omaggio al film Terminator

I fan hanno particolarmente apprezzato il personaggio di Valchiria (Tessa Thompson), che si ispira al mito di Brunilde. Non si tratta di un’eroina inedita, ma era già presente nei fumetti Marvel Comics già dal 1970. Per interpretarla, l’attrice ha detto di aver fatto riferimento alla Sarah Connor di Linda Hamilton in Terminator 2 – Il giorno del giudizio, sprezzante del pericolo e dal carattere indomito.

Thor: Ragnarok, il cameo di Matt Damon e Sam Neill

Un occhio attento può notare la presenza di due importanti attori del cinema hollywoodiano in un breve e simpatico cameo. Ad un certo punto del film, è possibile vedere alcuni attori inscenare un piccolo teatrino. Si tratta di Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth, fratello del protagonista che in modo goffo vestono i panni di Thor, Loki e Odino. Immancabile anche il cameo di Stan Lee, che stavolta appare come barbiere di Thor prima degli spettacoli gladiatorii.

Thor: Ragnarok, critica, incassi e sequel del film

Realizzato con un budget di 180 milioni, il terzo capitolo di Thor ha ripagato ampiamente la spesa. Al box office internazionale ne ha totalizzati oltre 850 milioni, di cui 315 soltanto negli States. Ottima anche la critica, dato che su Rotten Tomatoes vanta il 93 per cento di recensioni positive. Elogi da Rolling Stone e dall’Hollywood Reporter, che hanno parlato del film Marvel più divertente di sempre.