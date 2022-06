Thomas Mastrandrea, chi è l’uomo ucciso a fucilate da un anziano a Gambolò

Vittima di un omicidio da parte dell’anziano per cui la madre lavorava come badante, Thomas Mastrandrea aveva accusato l’uomo che gli ha sparato di molestare quest’ultima: vediamo chi è e cosa si sa sulla sua uccisione avvenuta nel centro abitato di Gambolò, in provincia di Pavia.

Chi è Thomas Mastrandrea

43 anni e sposata da poco, la vittima risiedeva a Nicorvo, piccolo centro della Lomellina a pochi chilometri dal confine con il Piemonte. “Non era una persona molto conosciuta in paese e io l’avevo incontrato in occasione del suo matrimonio. Come amministrazione ci siamo subito attivati per fornire assistenza alla moglie, malata di sclerosi multipla, e alla suocera che è in carrozzina”, ha affermato il sindaco Michele Ratti interpellato sulla vicenda.

Secondo quanto ricostruito, sua madre lavorava come badante nell’abitazione di Giovanni Vezzoli, un uomo di 85 anni di Gambolò. Proprio qui Thomas si è recato domenica 5 giugno 2022 convinto che l’assistito avesse molestato la donna (non è noto se fosse una sua opinione o se la madre le avesse confidato le violenze). Tra i due ne è nata un’accesa discussione che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in una lite conclusasi con un omicidio.

Thomas Mastrandrea: come è stato ucciso

Sebbene in carrozzina, l’anziano è infatti riuscito ad andare a prendere il suo fucile da caccia, imbracciarlo ed esplodere due colpi nella direzione del 43enne. Gli spari sarebbero avvenuti ad una distanza ravvicinata, tanto che si ipotizza che Thomas non si sia reso conto della gravità della situazione perché avrebbe comunque potuto reagire in qualche modo. A lanciare l’allarme è stata sua madre, presente nell’abitazione al momento dei fatti ma in un’altra stanza.

Per capire meglio la dinamica di quanto accaduto, sarà necessario attendere l’esito delle indagini delle forze dell’ordine e dell’interrogatorio dell’aggressore, attualmente in caserma in stato di fermo con l’accusa di omicidio.