This Is Us, dal 4 gennaio il gran finale: trailer e trama della serie NBC

«Jack, Rebecca, Randall, Kate, Kevin, Beth e Toby ci ricordano che le storie possono finire ma i ricordi restano per sempre. L’emozionante viaggio continua nella stagione finale di This is Us». NBC sceglie queste parole per lanciare il trailer ufficiale dell’ultima stagione, la sesta, di This Is Us, una delle serie tv più viste nella storia recente. Negli Stati Uniti il telefilm tornerà dal 4 gennaio, in Italia sarà distribuito da Fox e Now, ma ancora non si sa una data precisa. Gli episodi che comporranno il capitolo finale saranno 18.

This Is Us: riprese conservate per anni in vista della stagione finale

Il trailer diffuso oggi sul canale Youtube ufficiale della NBC ha rapidamente superato le 800mila visualizzazioni. This Is Us è una serie nata proprio con l’obiettivo di durare per 6 stagioni e per questo alcune scene che vedremo dal 4 gennaio 2022 non risalgono alle riprese degli scorsi mesi. Produttori, ideatori e registi, infatti, hanno girato alcune delle scene che vedono protagonisti i fratelli Pearson da bambini con gli attori che li hanno impersonati nelle prime stagioni. Immagini conservati per anni, così da “evitare” il problema legato alla crescita dei giovani performers.

Every moment and every little detail has led to this. Watch the trailer for the emotional final chapter of #ThisIsUs, premiering Tuesday, January 4 at 9/8c on @NBC. pic.twitter.com/2FzcmiaVIz — This Is Us (@NBCThisisUs) November 25, 2021

This is Us: la trama

Ideata da Dan Fogelman, This Is Us è una serie tv statunitense ancora in corso, che ha debuttato nel 2016. La storia si basa su due linee temporali. Nella prima, una sorta di passato, Jack e Rebecca Pearson, interpretati da Milo Ventimiglia e Mandy Moore, si sposano e aspettano l’arrivo di tre gemelli. Nel giorno del parto, però, uno dei tre muore, ma Jack e Rebecca decidono di adottare un bimbo afroamericano nato lo stesso giorno dei nuovi fratelli, abbandonato in una caserma. La seconda linea temporale è una sorta di presente, collocato temporalmente 36 anni dopo, con i fratelli cresciuti e una famiglia che affronta la propria vita, con gioie e dolori di una realtà influenzata dal passato.

This Is Us: il cast riceverà cospicui bonus

Secondo fonti americane, i membri storici del cast riceveranno 2 milioni di dollari di bonus al momento del debutto dell’ultima stagione. Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson e Chris Sullivan, i sette membri che hanno partecipato a tutte le stagioni, hanno polemizzato però con la scelta della produzione di assegnare un solo milione a un altro attore, Jon Huertas, subentrato nella serie dal secondo capitolo.