Thea Crudi, chi è l’ex fidanzata di Yari Carrisi

Yari Carrisi, uno dei figli di Al Bano, è stato legato sentimentalmente per qualche tempo con la bella Thea Crudi: la loro, però, è stata una relazione breve che si è conclusa a inizio 2021. Ecco qualche curiosità in più sulla sua ex fiamma.

Chi è Thea Crudi, l’ex fidanzata di Yari Carrisi

Thea è molto attiva e seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove grazie alla sua attività è riuscita a guadagnarsi ad oggi oltre 64.000 follower. Attualmente si definisce un’artista spirituale internazionale, oltre ad essere una cantante di Mantra, una scrittrice e una relatrice a diversi eventi. Sul suo sito racconta di essere nata in una famiglia di «donne guaritrici».

Ha origini miste: l’esperta di materie spirituali è infatti per metà finlandese (la madre si chiama Eija) e per metà italiana (il padre Michele è romagnolo e ha cresciuto la figlia in un paesino di campagna in provincia di Pesaro-Urbino, Mercatino Conca). Gli anni dell’infanzia Thea li ha quindi passati molto a contatto con la natura, soprattutto sul vicino fiume Conca, sulle cui rive andava a passeggiare quand’era più piccola. Un percorso di meditazione, il suo, già iniziato dunque in tenera età e che si sarebbe ulteriormente sviluppato dopo una sua visita presso Rishikesh, sulle rive del fiume Gange in India.

Un importante momento di svolta per lei è stata l’ammissione (sotto pressione del padre) al Conservatorio a Pesaro, dove si è specializzata in canto Jazz. Tutto è cambiato però nel 2010, dopo la pubblicazione del suo disco The Shout of the Butterfly, quando ha avuto un’improvvisa crisi esistenziale. Dopo un incontro fortuito con la sciamana Maya e dopo un viaggio nell’isola di Java, tutto per lei è cambiato: proprio da questo momento in poi è iniziato un percorso che l’avrebbe presto portata a insegnare canto come strumento di arricchimento dello spirito.

Grazie alle sue conoscenze, Thea Crudi è quindi stata in grado di organizzare corsi di formazione sul tema, pubblicando anche un libro nel 2020 (La Conoscenza Spirituale dello Yoga). Nel suo curriculum ci sono inoltre ben quattro album dove canta i sacri Mantra in sanscrito.

La fine della storia con Yari Carrisi

Della rottura sentimentale con il figlio di Al Bano, Thea ne aveva parlato al magazine Diva e Donna. Senza specificare le cause del crac sentimentale, l’artista si era limitata a commentare: «Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo». I due si erano conosciuti mesi addietro, un po’ per caso, sui social: Yari era alla ricerca di un’artista per collaborare ad un suo progetto che stava portando avanti, chiamato Pellegrinaggi, e aveva trovato la sua futura fidanzata curiosando su Instagram.