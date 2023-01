«La nostra troupe italiana è stata fantastica. So che dovevate esserlo, ma lo siete stati davvero. È stata un’esperienza magnifica. Amo questa troupe, amo tutte le maestranze». Così Mike White ringrazia sul palco del Golden Globe lo staff italiano per la vittoria di The White Lotus. Dove vederlo, trama e cast di questa serie tv di HBO disponibile su Sky.

The White Lotus: dove vederlo, trama, cast e Golden Globe della serie tv

La serie tv racconta le vicende di diversi personaggi che lavorano, oppure sono in vacanza, in un resort. Per la prima stagione, la location era alle Hawaii, mentre l’altra è ambientata in Sicilia. La trama si sviluppa in uno spazio di circa una settimana.

Il cast è composto per la prima stagione da: Murray Bartlett, Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge, Connie Britton, Steve Zahn, Fred Hechinger, Sydney Sweeney, Brittany O’Grady, Natasha Rothwell. Per la seconda stagione, il cast include: Sabrina Impacciatore, Jon Gries, Will Sharpe, Aubrey Plaza, Theo James, Meghann Fahy, F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Adam DiMarco, Simona Tabasco, Beatrice Grannò, Haley Lu Richardson, Tom Hollander e Leo Woodall.

Cosa sapere

«Se non conoscete Mike White, questo è qualcosa che dovreste sapere: si preoccupa per il mondo,per le persone, per gli animali. È davvero una delle persone migliori che abbia mai incontrato, mi fa esaltare… tu fai desiderare alle persone di vivere più a lungo. Quindi voglio solo dire ‘Mike White… ti amo’ e voglio solo dire che questa serata è stata divertente» ha raccontato Jennifer Coolidge sul palco.

La serie tv ha ottenuto come premi all’ultima edizione del Golden Globe per miglior miniserie e per miglior attrice non protagonista in una miniserie a Jennifer Coolidge. La serie è a disposizione per gli utenti di Sky e di Now.