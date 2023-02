The Weeknd e Ariana Grande, nuova collaborazione: remix di Die For You

Il cantante The Weeknd e l’artista Ariana Grande hanno deciso di collaborare insieme e lanciare il remix della canzone Die For You. Martedì scorso, il 21 febbraio 2023, attraverso i social avevano annunciato la loro nuova uscita.

The Weeknd e Ariana Grande: il remix di Die for You

La collaborazione tra i due artisti continua dopo la super hit del 2021 Save Your Tears, contenuta nel disco After Hours, il brano Love Me Harder, tratto dal secondo album di Ariana Grande My Everything e Off The Table, canzone del 2020 tratta dall’album Positions. Martedì 21 febbraio 2023 i due hanno sorpreso i fan attraverso i social con uno spoiler di quello che sembra un remix di Die For You, un brano del 2016 di The Weeknd contenuto nell’album Starboy.

«Ho scritto e registrato una strofa per il mio amico dopo 14 ore passate sul set. Ma questa eccezione doveva essere fatta…», ha commentato Ariana Grande in un video su Tik Tok. The Weeknd ha poi ripostato il filmato sul suo profilo Instagram, aggiungendo al video un’emoji di un sorriso e una lacrima, senza però dare altre news.

Chi sono i due artisti

Ariana Grande, classe 1993, è una cantautrice e attrice americana. Ha iniziato a 12 anni la sua carriera esibendosi a Broadway e nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico, pubblicando nel dicembre dello stesso anno il singolo d’esordio Put Your Hearts Up. Nel 2018 ha visto il suo primo Grammy Award come miglior album pop. Il Time l’ha nominata come una delle 100 persone più influenti al mondo. Ora è impegnata sul set del film Wicked.

The Weeknd, classe 1990, è un cantautore canadese, poduttore e attore. Pubblica il suo primo album, Trilogy, nel 2012, ma acquista il successo nel 2015 con il disco Beauty Behind the Madnesse l’anno successivo con il singolo Starboy. È stato premiato con quattro Grammy Awards, diciotto Billboard Music Awards, cinque American Music Awards, quattro MTV Video Music Awards e ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar per il brano Earned It inciso per la colonna sonora del film Cinquanta sfumature di grigio nel 2014. Nel 2020 la rivista Time lo include nella sua lista relativa tra le cento personalità più influenti dell’anno.