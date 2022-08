The War – Il pianeta delle scimmie stasera su Canale20: trama, cast e 5 curiosità

Lo scontro finale tra scimmie e umani è alle porte. Stasera 1 agosto, alle 21,20 su Canale 20, arriva The War – Il pianeta delle scimmie, ultimo capitolo della trilogia reboot cominciato nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie e proseguito tre anni dopo con Apes Revolution. Alla regia c’è Matt Reeves, di recente dietro la macchina da presa di The Batman con Robert Pattinson. Andy Serkis, il Gollum de Il signore degli anelli e mago del motion capture, ha prestato le movenze al primate Cesare. Nel cast anche Woody Harrelson. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

The War – Il pianeta delle scimmie, trama e cast del film stasera 1 agosto 2022 su Canale20

La trama del film di Matt Reeves si svolge nel 2028 e vede ormai approssimarsi lo scontro finale tra umani e scimmie. Queste ultime vivono nei boschi sotto il comando di Cesare (Andy Serkis), primate iper intelligente grazie ad alcuni esperimenti umani, che guida i suoi con i valori di saggezza e giustizia. Al contrario, la razza umana è ormai decimata a causa di un virus che ha preso piede proprio grazie alle nuove scimmie evolute. Fra i pochi rimasti c’è lo spietato generale Wesley McCollough (Woody Harrelson) che, grazie all’aiuto di alcune scimmie traditrici, dichiara guerra ai primati dando loro la caccia. Una notte, attacca la colonia di Cesare e durante lo scontro ne uccide la moglie Cornelia e il giovane figlio Occhi Blu.

Animato da un forte desiderio di vendetta, pur sapendo di imbarcarsi in una missione suicida, Cesare si mette sulle tracce del colonnello per ucciderlo. Durante il viaggio però può contare sul supporto dell’orangotango Maurice, l’ex maschio alfa Rocket e il gorilla Luca. In un villaggio, i quattro si imbattono in Nova (Amiah Miller), bambina incapace di parlare che si affeziona subito a loro. Giunti al quartier generale di McCollough, Cesare finisce in trappola e viene catturato dagli umani. In cella, gli incubi lo tormentano, mostrandogli il volto del suo ex nemico Koba, ma la fuga non è lontana.

The War – Il pianeta delle scimmie, 5 curiosità sul film stasera 1 agosto 2022 su Canale20

The War – Il pianeta delle scimmie, volto di Cesare è Andy Serkis

Mago della motion capture, la tecnica di associare i movimenti umani a un personaggio in 3D, Andy Serkis ha partecipato a grandi kolossal. Oltre ad aver prestato volto e corpo alla scimmia Cesare in questa trilogia, è celebre anche il sodalizio con Peter Jackson. Per il regista neozelandese ha recitato ne Il Signore degli anelli nei panni di Gollum e in King Kong, prestando il volto al grande primate. Ha inoltre interpretato il leader supremo Snoke nell’ultima trilogia di Star Wars.

The War – Il pianeta delle scimmie, i software alle spalle del film

La realizzazione delle scimmie ha richiesto un grande lavoro di effetti speciali, premiati anche con la nomination ai premi Oscar. La produzione ha utilizzato il 3D nativo con tecnologia all’avanguardia e il software Totara. Si tratta di un programma per la crescita delle foreste naturali e un avanzato sistema di riproduzione della pelliccia.

The War – Il pianeta delle scimmie, Reeves si è ispirato a Eastwood e Kurosawa

Fonte di ispirazione di Matt Reeves sono stati Clint Eastwood e Akira Kurosawa, rispettivamente per il western e il film I Sette Samurai. Il regista ha infatti preso i loro lavori come modello per unire tragedia e commedia tramite i valori di eroismo, sacrificio e dissidi morali.

The War – Il pianeta delle scimmie, il talento della giovane Amiah Miller

Il cast del film vanta la partecipazione della giovanissima Amiah Miller, che qui interpreta la piccola Nova. Si tratta della sua prima partecipazione a un blockbuster di Hollywood, dato che prima aveva recitato solo nel film horror Lights Out – Terrore nel buio. Al momento del provino, Reeves le ha chiesto solo di relazionarsi con le scimmie, notando un talento eccezionale nell’improvvisazione della ragazzina.

The War – Il pianeta delle scimmie, i riconoscimenti e gli incassi

Il terzo e ultimo capitolo della trilogia reboot de Il pianeta delle scimmie ha convinto esperti e appassionati. Lo dimostrano la nomination ai premi Oscar e ai Bafta per gli effetti speciali e gli ottimi incassi. Pur partendo da un budget di ben 150 milioni di dollari, la pellicola ne ha guadagnati 488 in tutto il mondo, di cui 146 negli Usa.