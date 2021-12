The war – Il pianeta delle scimmie, stasera su Italia 1: 5 curiosità sul film

La prima serata di Italia 1 propone The war – Il pianeta delle scimmie, in onda stasera, giovedì 2 dicembre 2021, a partire dalle 21.20. Diretto da Matt Reeves e uscito nelle sale nel 2017, si tratta del nono film della saga de Il pianeta delle scimmie, iniziata nel 1968 e tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore francese Pierre Boulle, nonché terzo film della serie reboot partita nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie e proseguita nel 2014 con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie.

The war – Il pianeta delle scimmie: le cose da sapere sul film in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

The war – Il pianeta delle scimmie: la trama

Cesare e le sue scimmie si trovano ad affrontare un violento conflitto contro un esercito privato guidato da uno spietato colonnello. Le tremende perdite, anche personali, porteranno il primate ad approfittare della sua leadership per pianificare una vendetta senza scrupoli. Il bottino in gioco è davvero alto: a rischio ci sono il futuro del pianeta e di due specie in lotta per la supremazia su un mondo devastato da una malattia che ha portato le scimmie a evolversi e gli uomini a morire. Tradimenti, ostacoli e ingiustizie non fermeranno Cesare dal portare avanti la sua missione e il destino dal compiersi.

The war – Il pianeta delle scimmie: il cast

Nel cast del film figurano Andy Serkis (Cesare), Karin Konoval (Maurice), Amiah Miller (Nova), Woody Harrelson (colonnello J.Weasley McCullough), Ty Olsson (Red), Gabriel Chavarria (predicatore), Steve Zahn (la scimmia cattiva), Judy Greer (Cornelia), Terry Notary (Rocket), Roger R.Cross (Capitano) e Toby Kebbell (Koba).

The war – Il pianeta delle scimmie: cinque curiosità sulla pellicola

1) The war – Il pianeta delle scimmie: Kurosawa e Eastwood tra i riferimenti di Reeves

Prima di iniziare le riprese, Matt Reeves ha studiato alcuni capolavori del genere d’azione, tra cui I Sette Samurai di Akira Kurosawa, e del western, in particolare quelli interpretati da Clint Eastwood. Prendendo come riferimento queste pellicole, ha cercato di ricreare nel suo lavoro il giusto equilibrio tra il lato tragico e bellico e quello leggero e comico, lasciando spazio a temi come l’eroismo, il sacrificio e le incognite morali della società contemporanea.

2) The war – Il pianeta delle scimmie: effetti speciali quasi da Oscar

Nella realizzazione di The war – Il pianeta delle scimmie sono stati impiegati tecnologie e software sofisticatissimi. Tra questi, Totara, un programma per la crescita delle foreste naturali, un avanzato sistema di riproduzione della pelliccia, tanto CGI e la tecnica del 3D nativo, che ha restituito al pubblico tutta la spettacolarità delle scene.

3) The war – Il pianeta delle scimmie: la difficoltà delle riprese all’aria aperta

Tra le sfide più difficili per la crew e il team di produzione, spiccano su tutto le riprese en plein air. Riprodurre montagne, boschi e neve nella maniera più fedele e realistica possibile è stata un’impresa terribilmente complicata. Assieme alla pelliccia bagnata delle scimmie: quel dettaglio ha messo a dura prova la pazienza dei grafici e degli animatori del kolossal.

4) The war – Il pianeta delle scimmie: una prossemica curata nei minimi particolari

Come gli effetti speciali e la scenografia, anche la prossemica dei personaggi è stata curata con attenzione maniacale. Prima di iniziare, l’attore e coreografo Terry Notary ha lavorato con il cast, adattandone gesti e movenze al comportamento dei primati. Che, al contrario degli episodi precedenti, in questo capitolo appaiono molto più feroci ed eretti. Pronti per mettere in scena un nuovo step evolutivo.

5) The war – Il pianeta delle scimmie: un’accoglienza di tutto rispetto

Pubblico e critica hanno gradito il racconto proposto da Reeves in The war – Il pianeta delle scimmie. A fronte di un budget da 150 milioni di dollari, ha ottenuto un incasso complessivo di 488 milioni di dollari in tutto il mondo. Anche gli addetti ai lavori si sono mostrati entusiasti del risultato: sono state numerose le recensioni positive e soprattutto i riconoscimenti. Tra cui una candidatura all’Oscar, nel 2018, per gli effetti speciali.