The Walking Dead 11: anticipazioni, trama e cast delle puntate finali

Il tempo è giunto. Dopo 12 anni e 169 episodi, è tempo di dire addio a The Walking Dead. La serie di punta di Amc infatti torna da oggi 3 ottobre, a cadenza settimanale su Disney+, con le ultime otto puntate. Si tratta della terza parte dell’u11esima stagione, che concluderà per sempre la storia post-apocalittica nata dalla matita del fumettista Robert Kirkman. In attesa del gran finale del 21 novembre, i fan possono consolarsi con l’annuncio di ben tre spin-off per il 2023 che si concentreranno su altrettanti protagonisti della serie. Senza dimenticare l’ottava stagione di Fear the Walking Dead. Ecco tutte le anticipazioni di The Walking Dead 11, con trama e cast dell’episodio 17 dal titolo Lockdown.

The Walking Dead 11, dove eravamo rimasti e trama dei nuovi episodi su Disney+

La trama riprenderà esattamente dal midseason finale con l’episodio 16 dello scorso aprile. La prima puntata dell’ultima parte di The Walking Dead 11 promette sin da subito molta più azione, preparando così il pubblico per il finale. La narrazione parte con un riassunto iniziale di Judith Grimes (Cailey Fleming), figlia di Rick, che ripercorre l’intera storia dello show. C’è spazio per chi ha combattuto sempre per il bene di tutti, ossia lo stesso padre della ragazzina, e chi ha ceduto al male come Shane, il Governatore e Alpha. Nel frattempo, Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan) si imbattono in vecchie conoscenze. Sono Gabriel (Seth Gillam), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Aaron (Ross Marquand) e Annie (Medina Senghore). I sei condividono il desiderio di uccidere Lance (Josh Hamilton) prima che possa far del male alle rispettive famiglie nel Commonwealth. Intanto, proprio qui si registra una situazione sempre più critica.

L’articolo di Connie (Lauren Ridloff) ha gettato molta carne sul fuoco, creando un vero tumulto. Ha infatti portato alla luce la corruzione di Milton, ma la sua idea di creare un futuro più roseo per la comunità rischia di tramutarsi in un incubo peggiore. Mentre ogni gruppo infatti continua ad attraversare periodi difficili e a tratti persino incontrollabili, le minacce sono dietro l’angolo. Esse includono le orde di zombie che ormai popolano la terra ma anche i vivi, sempre pronti ad approfittare dei problemi altrui. Ogni viaggio però sta per concludersi, coinvolgendo in un solo finale. Non tutti sopravvivranno, rischiando di unirsi ai non morti.

Da Daryl a Negan, i protagonisti degli spin-off in arrivo nel 2023

Mentre aleggia un fitto mistero sull’ultimo episodio della stagione, dal già emblematico titolo Rest in Peace, diverse novità riguardano gli spin-off. Nel 2023, infatti, prenderà vita un vero e proprio The Walking Dead Universe, che amplierà la narrazione principale e mostrerà cosa sta succedendo ad alcuni vecchi e nuovi protagonisti. Su tutti ovviamente spicca Fear the Walking Dead, già rinnovato per l’ottava stagione. La trama seguirà ancora una volta Morgan e Madison mentre cercano di farsi strada nella Louisiana in mano agli zombie. Nel cast torneranno Kim Dickens e Lennie James.

I fan però attendono anche e soprattutto l’esordio di altri tre spin-off. Su tutti The Walking Dead: Dead City, che vedrà Negan e Maggie a New York. I due personaggi, ancora con il volto di Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, arriveranno improvvisamente a Manhattan. Qui troveranno una città in preda ad anarchia, pericolo e terrore, vessata da nemici di ogni genere. Hype alle stelle anche per Daryl Dixon, incentrato sul personaggio interpretato da Norman Reedus. Quest’ultimo, fra i protagonisti della serie madre, si sveglierà d’un tratto a Parigi senza ricordare nulla. Come è arrivato in Francia e soprattutto come può tornare a casa? Dulcis in fundo, Amc ha annunciato anche Rick & Michonne con il ritorno di Andrew Lincoln e Danai Gurira. La serie concluderà la loro storia per sempre, muovendosi in una location completamente nuova e con personaggi del tutto inediti.