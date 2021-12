The Voice Senior stasera su Rai2: anticipazioni e squadre dei 4 giudici

Continuano le Blind Auditions di The Voice Senior, il talent show musicale dedicato alle migliori voci Over 60 d’Italia. Stasera 17 dicembre, alle 21,20 su Rai2, Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino torneranno a darsi battaglia per formare la squadra vincente. Alla conduzione Antonella Clerici. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

✨Altro giro, altra corsa! ✨ DOMANI un'altra emozionante puntata di #TheVoiceSenior vi aspetta alle 21.25 su @RaiUno e @RaiPlay! 🎤✌️ pic.twitter.com/tjJ0DbquIg — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) December 16, 2021

The Voice Senior, tutte le scelte dei quattro giudici fino a stasera 17 dicembre 2021 su Rai2

Anche per la puntata di stasera, The Voice Senior non cambierà il format. Le audizioni dei quattro giudici continueranno ad essere al buio, ossia senza poter vedere il concorrente in volto come invece avviene, per esempio, ad X Factor su Sky. Clementino, Orietta Berti, Loredana Berté e Gigi D’Alessio dovranno affidarsi esclusivamente al loro orecchio per individuare il talento degli artisti e, solo dopo aver premuto il pulsante e dunque deciso di prenderli sotto la propria ala, potranno finalmente guardarli in faccia.

I quattro team iniziano così a prendere sempre più forma. Dopo le prime tre puntate, Orietta Berti ha un team di 8 componenti, mentre Loredana Berté ne ha già scelti 9. Ricco anche il roster di Gigi D’Alessio, che conta anche lui 9 artisti, mentre un po’ indietro Clementino, che ha riposto la sua fiducia in soli 6 cantanti.

The Voice Senior 2021, la squadra di Orietta Berti

Nella puntata di venerdì scorso Orietta Berti, che quest’anno ha sostituito Al Bano, si era aggiudicata tre artisti, ossia Gino Caiafa, Xin Xu e Roberto Barocelli. Si sono aggiunti così a Cosetta Gigli e Franco Tortora, entrati nel team durante la seconda puntata, e a Maria Gatti, Rosa Gianocchiaro e Rossella Boni, prime scelte dell’usignolo di Cavriago.

The Voice Senior 2021, la squadra di Clementino

Antonia Gagliano e Luciano Genovesi sono gli ultimi due nomi che si sono aggiunti alla squadre di Clementino, ormai in piena sintonia con il ritmo di scelte del rapper. L’avellinese è in ultima posizione in quanto a numero di artisti nel suo team, dato che è fermo a sei, frutto di due scelte per ogni puntata. Nei primi due appuntamenti infatti aveva deciso di riporre la sua fiducia in Russell Russell, Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale e Giuseppe Marinello.

The Voice Senior 2021, la squadra di Loredana Berté

Tre invece i nuovi arrivi per Loredana Berté. L’artista ha infatti scelto di far entrare nel suo team Donata Brischetto, Mauro Goldsan e Marco Negri, portando così la squadra a un totale di 9 componenti. Nel corso della prima puntata erano approdati a casa Berté Carlo Andreoli e Walter Serbini, mentre il secondo appuntamento aveva visto entrare nella squadra della sorella di Mia Martini anche Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu ed Ezio Turchetti.

The Voice Senior 2021, la squadra di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, dopo l’exploit della seconda puntata, venerdì scorso è stato decisamente più calmo, portando con sé due concorrenti: sono Carmen Marchese e Diva Agata Mongiovì. Un piccolo calo per l’artista napoletano, che fra prima e seconda puntata si era aggiudicato ben 7 talenti. Si tratta di Lertora, il duo Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati, Eddie Oliva, Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli e Fabrizio Pausini.