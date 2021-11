The Voice Senior stasera 26 novembre su Rai1: giudici, format e conduttrice

La musica torna protagonista sulle reti nazionali. Stasera 26 novembre, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda la prima puntata di The Voice Senior, talent show che premia le migliori voci italiane Over 60. Il programma accompagnerà i telespettatori ogni venerdì, da oggi, per otto serate, tre in più rispetto alla passata edizione. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Voice Senior, giudici e conduttrice di stasera 26 novembre su Rai1

Alla guida del programma ci sarà Antonella Clerici, volto noto della televisione italiana e già conduttrice della precedente edizione. Grandi novità invece per quanto riguarda il tavolo della giuria. Oltre alle conferme di Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, sbarcherà in studio anche Orietta Berti, protagonista di una vera e propria seconda vita musicale nel corso della passata estate. La cantante della hit estiva Mille prenderà il posto di Al Bano e Jasmine Carrisi.

L’ATTESA É FINITA! 🔥 QUESTA SERA inizia la nuova stagione di #TheVoiceSenior!

Vi aspettiamo tutti puntuali alle 21:25 su @RaiUno e in streaming su @RaiPlay.✨ pic.twitter.com/A74TlLiWWK — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) November 26, 2021

Nuovo anche il format che anima l’intero programma. La seconda edizione vanterà infatti ben sei puntate dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali selezioni al buio in cui i giudici dovranno farsi guidare solo dall’ascolto senza poter guardare il concorrente in azione. Loredana, Gigi, Orietta e Clementino potranno voltarsi solo dopo aver premuto il pulsante e aver scelto il concorrente come potenziale membro della squadra. Qualora dovesse avere il plauso di più giudici, il concorrente potrà scegliere liberamente l’ala sotto cui riparare.

Al termine della fase, i quattro coach dovranno selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per ogni squadra – che passeranno al Knock Out, la semifinale in cui ogni concorrente proporrà il suo cavallo di battaglia. Su scelta del giudice, solo tre membri per team accederanno alla Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare il campione, che avrà la possibilità di incidere un vinile con l’etichetta discografica Universal.

Concorrenti da tutto il mondo e omaggi ai grandi della musica

Fra le 2000 candidature ricevute, solo 300 aspiranti hanno avuto la possibilità di effettuare i casting per la nuova edizione. Di questi ultimi, 80 concorrenti – 47 uomini e 33 donne – avranno la possibilità di esibirsi live in studio. Sebbene la maggior parte dei concorrenti siano di origine italiana, alcuni provengono dalle zone più remote della Terra. Ci sarà un uomo nato in Cina ma in Italia da oltre 30 anni, un concorrente di Tunisi e residente a Marsiglia e un musicista emigrato in giovane età in Australia, dove è rimasto per 50 anni prima di tornare in Italia. E ancora, altri talenti arriveranno dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall’Olanda e dall’Ungheria.

Fra le proposte musicali, alcuni inediti e omaggi ai grandi della musica italiana. Da Mia Martini a Domenico Modugno e Lucio Dalla, passando per la musica partenopea e le nuove stelle, tra cui i Maneskin.