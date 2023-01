The Voice Senior stasera su Rai1: format e giudici dell’edizione

Tutto pronto per la terza edizione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle migliori voci Over 60. Lo scorso anno trionfò in finale Annibale Giannarelli, storica voce della colonna sonora del film Lo chiamavano Trinità con Terence Hill. Stasera 13 gennaio, alle 21.25 su Rai1, Antonella Clerici guiderà la nuova stagione che promette momenti amarcord, cover di canzoni illustri e ospiti importanti. Grande novità alla giuria con l’arrivo de I Ricchi e Poveri Angela Brambati e Angelo Sotgiu dopo l’addio di Orietta Berti, oggi al GF Vip 7. Conferme invece per il resto del tavolo e per il format della trasmissione, che seguirà quanto già visto nelle precedenti edizioni. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Voice Senior, format e giudici del talent da stasera 13 gennaio 2023 su Rai1

La nuova edizione di The Voice Senior conterà sette puntate, una in meno rispetto allo scorso anno. Novità anche per quanto riguarda la giuria. Con l’addio di Orietta Berti, passata sulle reti Mediaset per indossare le vesti di opinionista al GF Vip 7, la Rai ha arruolato due altre figure storiche della canzone italiana. Al tavolo del talent arrivano infatti Angela Brambati e Angelo Sotgiu, membri della band I Ricchi e Poveri. «Anche se siamo spesso all’estero, guardiamo molte volte The Voice Senior», hanno detto i due artisti. «È un onore poter dire di far parte di questa famiglia». Al loro fianco ci sarà anche Gigi D’Alessio, giudice vincitore della scorsa edizione grazie ad Annibale Giannarelli. Torneranno più agguerriti che mai Clementino e Loredana Bertè, che trionfò nel 2020 con Erminio Sinni. «In questa edizione l’asticella della qualità si alzerà ancora», ha detto l’artista di Sei bellissima.

Se m'innamoro sarà di voi! I nostri Angeli canterini ripercorrono la loro vita a suon di musica. 🎶 I @iricchiepoveri vi aspettano a #TheVoiceSenior dal 13 gennaio alle 21.25 su @RaiUno e @RaiPlay. pic.twitter.com/dycisHgCTa — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 9, 2023

Quanto al format, The Voice Senior non si discosterà da quanto già visto nelle passate edizioni. Oggi infatti partiranno le Blind Auditions, in cui i quattro giudici ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere in viso durante l’esibizione. Solo dopo aver premuto il pulsante per sceglierli nel loro team, potranno voltarsi e guardare l’artista negli occhi. Se più di un giudice si volterà, sarà il concorrente a scegliere a chi affidarsi durante il suo percorso. Al termine delle audizioni seguirà una Fase Cut, in cui ogni giudice dovrà scremare il proprio team fino ad ottenere sei concorrenti che passeranno al Knock Out, la semifinale. Con il proprio cavallo di battaglia, ciascun aspirante alla vittoria finale cercherà di ottenere il favore del coach di riferimento e approdare in finale. Prevista per il 3 marzo, vedrà la sfida fra tre concorrenti che dovranno convincere il pubblico da casa, unico giudice della serata.