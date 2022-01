The Voice Senior stasera su Rai1: chi sono i semifinalisti dello show

È tempo di semifinale, ora non si può più sbagliare. Stasera 14 gennaio, alle 21,20 su Rai1, torna The Voice Senior, talent show dedicato alle migliori voci Over 60 del panorama nazionale. Oggi sarà il turno del primo temutissimo Knock Out, che determinerà quali saranno i concorrenti che potranno accedere alla finale. Per tutti gli altri, invece, l’avventura sarà finita. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Voice Senior, come funziona la semifinale in onda stasera 14 gennaio 2022 su Rai1

Dopo le Blind Audition, che hanno decretato i 24 concorrenti in gara per The Voice Senior, stasera è tempo delle prime eliminazioni. Loredana Bertè, Clementino, Gigi d’Alessio e Orietta Berti hanno scelto i loro beniamini, che stasera si sfideranno per ottenere un posto nella finale Live. Poi la palla passerà al pubblico, che decreterà il nuovo campione. Ogni giudice ha scelto sei talenti che saranno protagonisti di una sfida interna con un proprio compagno di squadra. Solo tre di loro infatti potranno proseguire la loro avventura, mentre gli altri torneranno a casa.

La sfida si fa sempre più accesa per i concorrenti di #TheVoiceSenior!🔥🎤@antoclerici e i nostri coach sono prontissimi per la semifinale, vi aspettiamo venerdì alle 21:25 su @RaiUno e @RaiPlay. pic.twitter.com/yBzcSAkLNw — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 12, 2022

La sfida vedrà ciascun talento esibirsi con il suo cavallo di battaglia, la canzone con cui alle Blind Auditions si era guadagnato un posto nello show. A decidere il passaggio del turno o l’eliminazione sarà il coach, che dovrà strategicamente capire su quale pedina puntare per trionfare alla fine. Guida del programma sarà anche stasera Antonella Clerici, che di volta in volta introdurrà gli artisti, dialogherà con loro e con i giudici.

The Voice Senior, chi sono i 24 concorrenti della semifinale di stasera 14 gennaio 2022 su Rai1

Orietta Berti, chi sono i 6 semifinalisti della sua squadra

Fra i sei concorrenti di Orietta Berti per la semifinale di The Voice Senior c’è Silvio Aloisio, in arte Daniele Montenero. Dopo aver tentato di sfondare in Italia, ha trovato il successo come musicista in Finlandia. Alle Blind Auditions aveva portato Tutto questo sei tu di Ultimo. In gara anche Roberto Barocelli, piacentino che aveva colpito i giudici con la sua performance in Cinque giorni di Michele Zarrillo. Sul palco di The Voice Senior tornerà anche Maria Gatti, che aveva incantato i giudici sulle note di Your Love di Ennio Morricone. Rosa Giannoccaro porterà nuovamente in gara Raffaella Carrà con la sua E salutala per me, mentre Cosetta Gigli, soprano classe 1960 e figlia del grande Beniamino, tornerà con Tu che m’hai preso il cuor. Infine spazio anche a Franco Tortora, romano classe 1953, che alle Auditions si guadagnò il posto con La donna del mio amico dei Pooh.

Gigi d’Alessio, chi sono i 6 semifinalisti della sua squadra

Nella squadra di Gigi d’Alessio spicca la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Lui, 77enne di Asti, e lei, 61 anni da Verona, cantano insieme da quarant’anni e sono sposati da trenta. Alle Blind Auditions avevano portato Grazie perché di Gianni Morandi, infiammando subito il pubblico. Claudia Arvati, doppiatrice di tanti film di animazione come Shrek 2 e Tarzan e Jane, canterà Mentre tutto scorre dei Negramaro. Spazio poi a Lalo Cibelli, cantautore di Savignano sul Panaro (Modena), che alle audizioni aveva attirato l’attenzione con la sua versione di Futura di Lucio Dalla. Annibale Giannarelli, voce della colonna sonora di Lo chiamavano Trinità…, suonerà ancora una volta Just the way you are di Bruno Mars. Carmen Marchese si esibirà di nuovo con Urlo e non mi senti di Alessandra Amoroso, mentre Fabrizio Pausini, padre della celebre star Laura, porterà di nuovo scena Ed io, tra di voi di Charles Aznavour.

Loredana Bertè, chi sono i 6 semifinalisti della sua squadra

Loredana Bertè è pronta, come i suoi colleghi, alla difficile decisione di dover spedire a casa tre dei suoi concorrenti. Fra questi, sarà in gara Carlo Andreoli, il folk singer che aveva stupito tutti alle audizioni con la sua versione di Sultan of Swing dei Dire Straits. Sul palco di The Voice Senior anche Donata Brischetto, appassionata di musica ma costretta a scegliere un’altra strada per il bene della famiglia. Porterà dal vivo la sua personale versione di Easy Lady di Ivana Spagna. Lanfranco Carnacina, due volte sul palco dell’Ariston di Sanremo, tenterà la sorte dopo aver stupito tutti con Knockin’ on Heaven’s Door di Bob Dylan. Note rock anche per Michele Longo, che sarà sul palco con i Creedence Clearwater Revival e la loro Have you ever seen the rain?. Lina Savonà, all’anagrafe Pasqualina Pinadu, cantante di musica leggera celebre negli anni Settanta, sarà in gara con Una miniera, mentre il toscano Walter Sterbini tenterà la sorte con Cambiare di Alex Baroni.

Clementino, chi sono i 6 semifinalisti della sua squadra

Ultima, ma non meno importante, la squadra di Clementino. Dal suo roster, il rapper campano ha scelto il nome di Vittorio Bonetti, musicista ravennate che alle Blind Auditions aveva fatto rivivere il mito di Pierangelo Bertoli con A muro duro e aveva duettato anche con Gigi d’Alessio. Marcella Di Pasquale, istrionica parrucchiera dai capelli arcobaleno, tornerà con Eppur mi son scordato di te di Lucio Battisti, mentre Luciano Genovesi tornerà sul palco con Easy dei Comodores. Spazio anche ad Arthur Miles, musicista nel panorama RnB e blues americano da 55 anni, che riporterà il capolavoro What a wonderful world. E ancora, Pino Puggelli, voce della band Deep South, si esibirà con il rock progressivo dei Deep Purple in Smoke on the Water, mentre Russel Russel, ballerino e coreografo di fama nazionale, è pronto a scatenarsi in Disco Inferno.